Thalía y su sobrina Marina, hija de la fallecida Ernestina Sodi, son como clones: fotos

Además de Camila, Ernestina Sodi tuvo otra hija, Marina, quien ha sorprendido por su gran parecido con su tía Thalía.

Ashbya Meré.
Marina Sodi, la hija de la fallecida Ernestina Sodi, sorprendió con el gran parecido que tiene con su famosa tía Thalía.

En su perfil de Instagram la hermana de Camila Sodi tiene videos y fotografías donde se aprecia que son muy similares físicamente.

Marina Sodi y su tía Thalía.
Marina Sodi y su tía Thalía.
Imagen Marina Sodi/Instagram, Thalía/Instagram

Las imágenes demuestran que ambas tienen los rostros delgados y rasgos parecidos, incluso sus gestos.

Marina y Thalía se peinan de manera similar.
Marina y Thalía se peinan de manera similar.
Imagen Marina Sodi/Instagram, Thalía/Instagram

¿A qué se dedica la hija de Ernestina Sodi?

A diferencia de su hermana Camila Sodi, quien es una actriz conocida, Marina ha preferido mantenerse alejada del medio artístico.

De acuerdo con su perfil de Instagram, Marina Sodi es antropóloga.

Camila y Marina son hijas de Ernestina Sodi y Fernando González Parra, por lo cual son medias hermanas de Tessa Ia y Naian, las hijas que el abogado tuvo con la actriz Nailea Norvind.

Camila Sodi, Tessa, Marina Sodi, otra de las hijas de Fernando González Parra y Naia.
Camila Sodi, Tessa, Marina Sodi, otra de las hijas de Fernando González Parra y Naia.
Imagen Tessa/Instagram
