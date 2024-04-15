Famosos

Thalía de luto por la muerte de ser querido: “Levanto una oración para ti”

La cantante Thalía despidió “llena de nostalgia y de añoranza” a “un gran titán” de la moda a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Thalía se unió al luto que vistió al mundo de la moda el pasado 12 de abril tras el fallecimiento del diseñador italiano Roberto Cavalli a los 83 años.

Luego de que Sandra Bergman confirmó que su pareja había partido en su casa en Florencia tras “una larga enfermedad”, Thalía se manifestó a través de una emotiva publicación en redes sociales.

La protagonista de telenovelas como ‘María la del Barrio’, que puedes ver aquí en VIX, recordó su paso por la moda junto al diseñador italiano, quien dijo “siempre creyó" en ella.

“Si hay alguien en la industria de la moda, que siempre creyó en mí, fue el incomparable @roberto_cavalli. Desde la primera vez que nos conocimos, hicimos una conexión espectacular. Disfrutábamos la vida, nos reíamos muchísimo, y no parábamos de platicar”, comenzó.

Thalía despide a Roberto Cavalli.
Thalía despide a Roberto Cavalli.
Imagen Thalía/Instagram


La también cantante compartió que cada que el creativo visitaba New York, “¡hacíamos de su showroom una pasarela! A él le encantaba vestirme, me hacía probar decenas de vestidos, los últimos coordinados de pantalones y chamarras de cuero, mientras nos reíamos mucho, escuchábamos música tomando champaña”.

Agradeció las veces que la vistió “para tantas alfombras rojas, shows, videos, y hasta cuando estaba embarazada de mi hija”, recordando que fue de los primeros diseñadores en crear “también un estilo de vida, es decir, expandir su colección de la moda a la moda hogar con vajillas, muebles, accesorios para el hogar, combinados de cama, TODO. Él creó esa tendencia que ahora muchos diseñadores siguen. Fue un auténtico OG”.

Describió el trabajo de Roberto Cavalli como “irreemplazable” por su atinado manejo de la creación de estampados animales llenos de glamour e innovación.

Evocó las visitas que hizo a la mansión del italiano en Florencia, describiéndolas como “las aventuras más maravillosas e inolvidables. Siempre amable, siempre divertido, siempre caballero, y siempre tan querido”.

En su despedida, llena de “nostalgia y de añoranza”, Thalía levantó “una oración para ti, para tu familia y los que te aman. Hoy el mundo de la moda despide a un gran titán. Ciao querido Roberto”, finalizó.


