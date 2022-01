¿Thalía y Laura Zapata no se llevan bien? La historia detrás de su controvertida relación

Thalía y Laura Zapata son dos de las celebridades más conocidas en la farándula mexicana. A pesar de ser hijas de la misma madre, Yolanda Miranda Mange, no es un secreto que han tenido una controvertida relación.

Las famosas, que celebraron el cumpleaños 104 de su abuela en enero de 2022, han atravesado por difíciles situaciones; no obstante, parece que dejaron atrás sus desacuerdos para festejar a su querida Eva Mange.

La relación de Laura Zapata y Thalía

Cuando Laura Zapata tenía sólo tres años fue alejada de su madre y sus hermanas, esto debido a que nunca tuvo una buena relación con su padrastro, Ernesto Sodi Pallares. En entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’, la intérprete dijo que afortunadamente ella siempre vivió con su abuela.

“La vida era bastante fuerte en esa casa, además él era una persona que no me quería. Mi mamá se casó con él cuando yo tenía tres años. Me lo hizo saber, sentir, todo. (...) Son cosas dolorosas que he superado”, reveló en 2018.



Laura, hija de Guillermo Zapata Pérez, tiene cuatro hermanas: Thalía, Ernestina, Gabriela y Federica Sodi, a quienes adoraba a pesar de mantenerse alejadas durante casi toda su infancia.

“Vivía con mi abuela y era muy feliz con ella, aunque como dividida, porque mi cuerpo estaba con mi abuela, pero el pensamiento estaba ‘oye, pues mi mamá, yo tengo una mamá y mis hermanitas’ porque eran mis hermanitas, yo las adoraba”.



En 2002, Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas al salir de la obra de teatro ‘La casa de Bernarda Alba’, y en su libro ‘Líbranos del mal’ Sodi narró su versión de la historia. En entrevista para ‘De primera mano’ (en mayo de 2018), Zapata reveló que enterarse de dicha versión fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Uno de los momentos más fuertes y tristes es cuando de repente alguien dice que yo fui la secuestradora y que viene de tu grupo sanguíneo. Cuando sale esto, mi hijo Claudio me dijo ‘haz una rueda de prensa y deslíndate de esa gente’. Luego te enteras para qué fue eso (...) en esa época yo todavía decía ‘no, yo cómo voy a denunciar a mi hermanita'”, puntualizó.

Cargando Video... Así reacciona Ernestina Sodi cuando le preguntan por su hermana Laura Zapata



En 2011 se vio a las cinco hermanas reunidas debido a un lamentable suceso: su madre, Yolanda Miranda Mange, murió de forma inesperada.

Un año más tarde, en entrevista para El Gordo y la Flaca, Thalía habló de las acusaciones sobre que ni ella ni sus hermanas cuidaban de su abuela.

“Mi abuela es una mujer que amo, después de mi madre mi abuela es ese tronco, esa raíz (...) Siempre ha habido la ayuda, siempre hemos estado, en este caso las hermanas Sodi. Estuvimos desde que pasó lo de mi madre, inclusive abrimos una cuenta para mi abuela”, señaló la intérprete mexicana.



Tras los diversos altibajos de las actrices de televisión, se les vio juntas en 2018, durante el centenario de Doña Eva, como se le conoce en el mundo del espectáculo. Incluso, en 2021, Laura defendió a su hermana de los rumores que aseguraban que era amante de Yolanda Andrade.