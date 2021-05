Modelo de talla grande anuncia que es anoréxica: "Ya no me da vergüenza decirlo en voz alta"

“Ya no me da vergüenza decirlo en voz alta", dijo la modelo en Twitter. "Soy el resultado de una cultura que celebra la flacura y equipara eso a lo que la gente vale, pero ahora yo decido cómo escribir mi propia historia. Finalmente puedo cuidar al cuerpo que he castigado toda mi vida y finalmente soy libre".

En el fondo, la anorexia no es un problema alimenticio, sino “un canal extremadamente nada saludable, que a veces puede provocar la muerte, para tratar de enfrentar problemas emocionales. Cuando uno sufre de anorexia, uno muchas veces equipara la flacura con lo que uno vale”, agrega The Mayo Clinic.

“Los desórdenes alimenticios aumentan porque no se habla de esto. Ayuda mucho que personas influyentes hablen públicamente sobre esto”, dijo el experto a The Guardian.

"A todos lo que constantemente me dicen, 'te ves más saludable últimamente' o 'estás perdiendo peso, sigue así', paren", dijo la modelo en Instagram. "No comenten nada acerca de mi peso o de mi salud. Ahórrense los comentarios. Sí he perdido peso. Me estoy sanando de un desorden alimenticio y por primera vez en mi vida le estoy dando de comer a mi cuerpo regularmente".