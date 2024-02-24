Sheyla explica por qué volvió a subir de peso tras someterse a una cirugía bariátrica

Sheyla Tadeo ha contado en varias ocasiones los obstáculos que ha enfrentado por su sobrepeso, no solo en lo profesional, también en lo personal. Sin embargo, compartió que a sus 51 años ve la vida diferente y se ha aceptado tal y como es.

La actriz y cantante confesó que toda su vida ha luchado contra la obesidad, pues su primera dieta la hizo cuando era una pequeña niña.

" Mi primera dieta la empecé a los 8 años; a los 15 me llevaron con el médico para lo de la tiroides, tengo tratamiento desde entonces. Ha sido una lucha toda una vida", contó en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Hace unos años bajó drásticamente de peso, pero en la pandemia volvió a subir y actualmente está en proceso de perder las libras ganadas, pero ahora de manera "natural", pues asegura que no volvería a someterse a una cirugía como lo hizo en junio de 2006.

"Me operé el estómago, me hice la manga gástrica. Señores, la manga gástrica no hace el trabajo por uno, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, la calidad de nuestra alimentación, el hacer ejercicio, el no ser sedentarios, también atenderse hormonalmente que es mi caso", explicó en el episodio de 'En casa de Mara' con fecha del 18 de febrero.

"Me mantuve baja de peso mientras me estuve cuidando, ahora en pandemia me descuidé y ¡pum!, subí, pero le estoy echando ganas para darle otra vez para abajo", compartió.

Aunque desea perder peso, asevera que se acepta tal y cual es, por lo que no pretende ser una persona delgada.

"Hasta ahora, a esta edad, a los 50, estoy dándome cuenta qué es lo que me ha faltado vivir, concentrarme y decir 'esta soy yo, realmente créetela Sheyla, esto es lo que hay' (…) Yo creo que (quiere pesar) unos 70 kilos (154 libras) y de todas maneras me voy a ver llenita", dijo respecto a su peso ideal.

Sheyla Tadeo en 2006, 2019 y 2024. Imagen Mezcalent, Sheyla Tadeo/Instagram/TikTok

Sheyla no volvería a someterse a una cirugía estética

Tras perder varias libras, la actriz decidió someterse a un par de cirugías estéticas para eliminar la piel sobrante, sin embargo, en la segunda intervención no le fue bien, por lo que descarta volver a entrar a quirófano.

La actriz de 'Zacatillo, Un Lugar en Tu Corazón', telenovela que puedes ver en ViX, explicó que la primera vez su primo la operó y la "dejó perfecta" al retirarle piel del abdomen.

"Un primo mío que quitó la piel que me colgaba después de la bajada de peso y ahí con él me fue muy bien, me dejó perfecta", narró. Sin embargo, decidió hacerse una cirugía en sus partes íntimas con otro doctor y vivió una mala experiencia, pues la herida no cerraba y tuvo que ser suturada en varias ocasiones.

"Me sometí a otra cirugía que no me fue muy bien, no me dejaron las cosas como yo quería", incluso, tuvo que untarse miel para ayudarla a cicatrizar.

Sheyla reconoció que fue un "error" de su parte el haber accedido a someterse a la operación, aunque confesó que lo hizo por inseguridad.

" Yo pienso que lo hice porque me sentía insegura físicamente, todo lo otro lo hice para estar mejor, hacerme la manga gástrica, cortarme la piel porque me estaba lastimando la columna, tenía una razón del por qué hacerlo y esta última realmente fue un error mío, entonces eso te da pudor, te da pena, pero ya no me quiero hacer nada, yo lo que quiero es bajar de pesito normal, que sí lo he logrado y yo sé que puedo llegar al peso que más me gusta", señaló.

Sheyla ha enfrentado el bullying por su sobrepeso

A lo largo de su carrera, la actriz y cantante ha enfrentado críticas sobre su físico en redes sociales. Aunque ha aprendido a sobrellevarlo, considera que el origen de las agresiones es "cultural".

" (Hay) un odio a las personas como yo gorditas, (me escriben) cosas horribles, que yo digo ¿es en serio que venimos a este mundo a agredirnos de esta manera? Yo por qué voy a andar etiquetando a la gente, no me corresponde, pero tampoco me gusta que me etiqueten, yo puedo hablar de muchas cosas y el peso no me define".

