Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine sale de prisión con collar de 2.2 millones de dólares: hace un año subastaron sus joyas

El cantante recibió un ostentoso regalo tras dejar el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. Hace un año, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos vendía muchas de las alhajas del artista para recuperar el dinero que no les había pagado.

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Por:Dayana Alvino
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Tekashi 6ix9ine salió este fin de semana del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, tras cumplir su condena de 3 meses por haber violado los términos de su libertad condicional.

A su estilo, el rapero de ascendencia mexicana presumió en su cuenta de Instagram el momento exacto en el que dejó la prisión.

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Tras unos segundos afuera, él recibió como obsequio una costosa cadena, en color dorado y con incrustaciones de diamantes.

“Recién salido de la cárcel, con 2.200.000 dólares a cuestas. Dios es el más grande. Mi Señor y salvador”, reveló él sobre el precio del collar, creación de la firma Vobara.

Tekashi presumió el collar de 2.2 millones de dólares que le regalaron.
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Imagen Tekashi 6ix9ine/Instagram

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Joyas de Tekashi 6ix9ine fueron subastadas hace un año

A diferencia de la situación que vive actualmente, en la que suma una nueva pieza a su colección de alhajas, Tekashi 6ix9ine perdió varias de ellas debido a sus deudas.

En febrero de 2025, el portal TVN retomó que el propio intérprete de ‘Gooba’ relató que el Servicio de Impuestos Internos (ISR) le incautó sus joyas.

“Un año atrás, cuando yo estaba atascado en República Dominicana ocho meses, la federal hizo una redada por la casa entera porque no reporté mis ingresos durante cuatro años”, dijo, según el medio.

“Lo oculté, y para ellos se vio como si yo estuviera corriendo y escondiéndome en República Dominicana, cuando la realidad era que no podía salir y llegar a USA”, añadió.

La dependencia interpretó la ausencia prolongada del cantante como un intento de evadir sus responsabilidades fiscales, lo que llevó a la confiscación de sus bienes para cubrir parte de su deuda.

Entre los artículos que le quitaron, detalla el sitio web, estaban una gargantilla de su expareja, Yailin La Más Viral, con un valor estimado de 27 mil dólares, relojes de lujo y anillos.

En el portal de LiveAuctioneers se realizó la subasta de las piezas que, se puntualizó, Daniel Hernández, nombre real del artista, usó “en sus videos musicales”.

En 2025 varias de las joyas de Tekashi fueron subastadas por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
En 2025 varias de las joyas de Tekashi fueron subastadas por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
Imagen LiveAuctioneers.com

Tekashi 6ix9ine regala dinero

Este 5 de abril, Tekashi 6ix9ine dio a conocer que obsequiará “50 mil dólares” a quien lo necesite, como parte de una lección que aprendió estando tras las rejas.

“Hago estoy hoy porque siento que el Señor ha sido grandioso conmigo. Quiero compartir esto con ustedes”, aseveró ante la cámara.

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