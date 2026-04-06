Tekashi 6ix9ine ¿Tekashi 6ix9ine será papá?: esto fue lo que dijo el rapero sobre “crear una familia” El rapero reflexionó sobre su vida y los planes que tiene en la paternidad tras salir de la prisión, la misma en la que se encuentra recluido Nicolás Maduro desde hace meses.



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Video Tekashi confiesa lo que vivió con Nicolás Maduro compartiendo prisión: “Olía a mier…”

Tekashi 6ix9ine sembró dudas sobre la que sería su próxima paternidad en sus primeras declaraciones tras salir de prisión.

Este lunes, el rapero reflexionó sobre su vida y los planes que tiene luego de permanecer tres meses en prisión junto a Nicolás Maduro y Sean ‘Diddy’ Combs.

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“Dios me ha bendecido. Esto yo te lo voy a decir con toda la honestidad, Dios me ha bendecido en esta vida tanto desde venir de pobre, de mi mamá recoger latas en Brooklyn a yo ser el rapero americano más grande del mundo, tener millones de dólares y perder todo y Dios y mi fe, nunca paré de creer”, dijo en ‘Hoy Día’.

¿Será papá?

Además de relatar su experiencia de compartir celda con Nicolás Mduro, Tekashi 6ix9ine fue cuestionado sobre si se convertiría “en padre” y, aunque su respuesta no fue clara, aseguró que quería “crear una familia”.

“Ahora vas a ser padre, ¿qué está pasando por tu corazón en este momento? (…) ¿qué ejemplo le quieres dar a tu hijo ahora que eres papá?”, dijo Carlos Calderón, a lo que Daniel Hernández, nombre real del cantante, respondió: “Sí (voy a ser papá)” y agregó: “Yo nunca había tenido una pareja donde yo podía crear una familia, siempre había conflictos y ese choque”.

“En esta quiero crear una familia… ya tengo 30, voy a cumplir ahora en mayo. Yo sé que yo tengo un propósito de Dios, mi propósito es ayudar”, sentenció.

Las nuevas declaraciones de 6ix9ine surgen a casi siete meses de que él apareciera tocando aparentemente el abdomen de Aliday Alter, quien sería su pareja actual.

Los rumores

Tekashi 6ix9ine no fue claro al responder si estaba por llegar un nuevo integrante a su familia o si se refería a la que procreó con su expareja, Sara Molina.