Cambiar Ciudad
Apuñalamientos

Al menos dos niños muertos y más de una decena de heridos tras ataque con puñal en Reino Unido

Según un testigo, niños ensangrentados corrían desde un centro comunitario donde se estaba llevando a cabo un evento de yoga y danza para menores de entre 6 y 11 años en Southport, una ciudad costera cerca de Liverpool.

Por:
Univision y AP
Video El polémico video por el que Reino Unido destituyó a su embajador en México

Una ataque con puñal contra los participantes en una clase de baile para niños en el noroeste de Inglaterra el lunes dejó a dos niños muertos e hirió a otras 11 personas, nueve de ellas también menores, dijo la policía.

Un joven de 17 años fue arrestado y un puñal fue incautado después del sangriento ataque.

PUBLICIDAD

Un testigo describió haber visto a niños ensangrentados corriendo desde un centro comunitario donde se estaba llevando a cabo un evento de yoga y danza con el tema de Taylor Swift para niños de entre 6 y 11 años en Southport, una ciudad costera cerca de Liverpool. Un anuncio del evento prometía “una mañana de yoga, danza y fabricación de pulseras con temas de Taylor Swift”.

El primer ministro Keir Starmer calificó el ataque de “horrendo y profundamente impactante”.

Más sobre Apuñalamientos

Al menos 14 heridos deja arrollamiento y apuñalamiento masivo en Corea del Sur
2 mins

Al menos 14 heridos deja arrollamiento y apuñalamiento masivo en Corea del Sur

Mundo
Tuvo una emergencia médica tras el arresto: lo que se sabe de la muerte del segundo sospechoso del ataque múltiple en Canadá
3 mins

Tuvo una emergencia médica tras el arresto: lo que se sabe de la muerte del segundo sospechoso del ataque múltiple en Canadá

Mundo
El segundo sospechoso de apuñalamiento múltiple en Canadá murió después de ser arrestado, según la policía
4 mins

El segundo sospechoso de apuñalamiento múltiple en Canadá murió después de ser arrestado, según la policía

Mundo
Hallan muerto a uno de los dos sospechosos de los apuñalamientos en Canadá: qué se sabe hasta ahora
5 mins

Hallan muerto a uno de los dos sospechosos de los apuñalamientos en Canadá: qué se sabe hasta ahora

Mundo
Tres muertos y seis heridos en otro apuñalamiento en un jardín de infancia en China
2 mins

Tres muertos y seis heridos en otro apuñalamiento en un jardín de infancia en China

Mundo
Abaten a un "terrorista" que apuñaló a seis personas en un supermercado en Nueva Zelanda
9 fotos

Abaten a un "terrorista" que apuñaló a seis personas en un supermercado en Nueva Zelanda

Mundo
Un hombre apuñala a tres personas en Londres antes de ser abatido por la policía
2 mins

Un hombre apuñala a tres personas en Londres antes de ser abatido por la policía

Mundo
Un asesino convertido en 'héroe' y otros datos sobre los apuñalamientos en el centro de Londres
6 mins

Un asesino convertido en 'héroe' y otros datos sobre los apuñalamientos en el centro de Londres

Mundo
La policía detiene al sospechoso de haber apuñalado a varios adolescentes en La Haya
2 mins

La policía detiene al sospechoso de haber apuñalado a varios adolescentes en La Haya

Mundo

La policía de Merseyside dijo que los agentes fueron llamados alrededor del mediodía a una dirección en Southport, una ciudad costera de alrededor de 100,000 habitantes cerca de Liverpool. Lo calificó de “incidente importante”, pero dijo que no había una amenaza mayor para el público.

Los detectives no tratan el ataque como acto vinculado al terrorismo, dijo la agencia.

Ataque con puñal en Reino Unido

El sospechoso, quien no ha sido identificado, vivía en una ciudad a unas 5 millas del lugar del ataque, dijo la policía.

El servicio de ambulancia local informó que los médicos habían atendido a 11 personas con heridas de arma blanca. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales, incluido un hospital infantil.

Ryan Carney, quien vive con su madre en la misma calle, dijo que su progenitora vio a los trabajadores de emergencia cargando a niños “cubiertos de rojo, cubiertos de sangre. Dijo que podía ver las puñaladas en la espalda de los niños”.

“Estas cosas nunca suceden por aquí”, dijo. “Se oye hablar de apuñalamientos y cosas así en las principales ciudades, en Manchester, en Londres. Pero este es el asoleado Southport. Así es como la gente lo llama. Es un lugar encantador”.

PUBLICIDAD

El peor ataque británico contra niños ocurrió en 1996, cuando Thomas Hamilton, de 43 años, mató a tiros a 16 alumnos de jardín de infantes y a su maestra en el gimnasio de una escuela en Dunblane, Escocia. El Reino Unido prohibió la propiedad privada de casi todas las armas de fuego después de ese ataque.

Los tiroteos masivos y los asesinatos con armas de fuego son poco comunes en Gran Bretaña, donde se usaron cuchillos en aproximadamente el 40% de los homicidios ocurridos en el periodo de 12 meses finalizado en marzo de 2023.

Varios ataques que acapararon los titulares y un aumento reciente de los delitos con cuchillos han avivado la ansiedad y han llevado a llamados al gobierno que tome más medidas drásticas contra las armas blancas.

Vea también:

Video Balacera cerca de refugio de inmigrantes deja una mujer muerta: las autoridades buscan a dos sospechosos
Relacionados:
ApuñalamientosGran BretañaArmasReino UnidoNiños

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD