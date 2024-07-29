Al menos dos niños muertos y más de una decena de heridos tras ataque con puñal en Reino Unido

Video El polémico video por el que Reino Unido destituyó a su embajador en México

Una ataque con puñal contra los participantes en una clase de baile para niños en el noroeste de Inglaterra el lunes dejó a dos niños muertos e hirió a otras 11 personas, nueve de ellas también menores, dijo la policía.

Un joven de 17 años fue arrestado y un puñal fue incautado después del sangriento ataque.

PUBLICIDAD

Un testigo describió haber visto a niños ensangrentados corriendo desde un centro comunitario donde se estaba llevando a cabo un evento de yoga y danza con el tema de Taylor Swift para niños de entre 6 y 11 años en Southport, una ciudad costera cerca de Liverpool. Un anuncio del evento prometía “una mañana de yoga, danza y fabricación de pulseras con temas de Taylor Swift”.

El primer ministro Keir Starmer calificó el ataque de “horrendo y profundamente impactante”.

La policía de Merseyside dijo que los agentes fueron llamados alrededor del mediodía a una dirección en Southport, una ciudad costera de alrededor de 100,000 habitantes cerca de Liverpool. Lo calificó de “incidente importante”, pero dijo que no había una amenaza mayor para el público.

Los detectives no tratan el ataque como acto vinculado al terrorismo, dijo la agencia.

Ataque con puñal en Reino Unido

El sospechoso, quien no ha sido identificado, vivía en una ciudad a unas 5 millas del lugar del ataque, dijo la policía.

El servicio de ambulancia local informó que los médicos habían atendido a 11 personas con heridas de arma blanca. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales, incluido un hospital infantil.

Ryan Carney, quien vive con su madre en la misma calle, dijo que su progenitora vio a los trabajadores de emergencia cargando a niños “cubiertos de rojo, cubiertos de sangre. Dijo que podía ver las puñaladas en la espalda de los niños”.

“Estas cosas nunca suceden por aquí”, dijo. “Se oye hablar de apuñalamientos y cosas así en las principales ciudades, en Manchester, en Londres. Pero este es el asoleado Southport. Así es como la gente lo llama. Es un lugar encantador”.

PUBLICIDAD

El peor ataque británico contra niños ocurrió en 1996, cuando Thomas Hamilton, de 43 años, mató a tiros a 16 alumnos de jardín de infantes y a su maestra en el gimnasio de una escuela en Dunblane, Escocia. El Reino Unido prohibió la propiedad privada de casi todas las armas de fuego después de ese ataque.

Los tiroteos masivos y los asesinatos con armas de fuego son poco comunes en Gran Bretaña, donde se usaron cuchillos en aproximadamente el 40% de los homicidios ocurridos en el periodo de 12 meses finalizado en marzo de 2023.

Varios ataques que acapararon los titulares y un aumento reciente de los delitos con cuchillos han avivado la ansiedad y han llevado a llamados al gobierno que tome más medidas drásticas contra las armas blancas.

Vea también: