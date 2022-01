Gomita se tatuó una canción de la Banda MS: eligió una canción que sorprendió a sus fans

El último año de la ex payasita estuvo marcado por procedimientos estéticos, mismos que en ocasiones negó, y la denuncia a su padre por violencia doméstica.

No obstante, la también influencer parece estar lista para pasar página y empezar el año concentrada en aquellas cosas que son realmente importantes para ella.

Por ello, sumó un nuevo tatuaje en su cuerpo.

Gomita se hizo un nuevo tatuaje: compartió el proceso en Instagram

A través de sus historias de Instagram, Aracely Ordaz Campos les hizo saber a sus fans que se haría una marca más: “Año Nuevo, Tatto Nuevo”, escribió en uno de los cortos clips.

En las primeras imágenes que publicó, sólo se alcanzaba a ver que la aguja atravesaba su brazo con una tinta negra, pero no dio detalles de qué era lo que había inmortalizado en su cuerpo.

No fue sino horas después que compartió los pormenores del tatuaje. En un video mostró que dice “somos los que somos”.

Al pie del video, explicó que esta frase la tomó de la canción homónima de la Banda MS y Los 2 de la S.

Calificó el tema como “el más significativo” de su vida, pues tal como dice la canción, “en las buenas todo el mundo se te arrima pero en las malas todos se desaparecen”.

De hecho, acompañó el video con esta composición.

¿Qué dice la canción ‘Somos lo que somos’ de la Banda MS que se tatuó Gomita?

El tema ranchero versa sobre las vivencias adquiridas con el tiempo y las lecciones aprendidas en el mismo.

Este es un fragmento de la letra:

"Ya he conocido cosas/ Que ni siquiera por la mente me pasaba/ Yo soy el mismo, no se me sube nada/ Porque hay principios, sencillez y humildad/ En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde (...)Y valorar a los que uno sabe han estado siempre/ En las buenas todo el mundo se te arrima/Pero en las malas todos se desaparecen/Estamos los que estamos/Y somos los que somos/La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven”.