Hermano de Gomita habría dado brutal golpiza a su exnovia: ella publica supuestas pruebas

Video El antes y después de ‘Gomita’ tras sus cirugías: así se ve ahora

Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Lapizito, habría dado brutal golpiza a su exnovia Fer Durán.

El 4 de noviembre, la influencer publicó en su cuenta de Instagram supuestas pruebas del maltrato físico y psicológico que habría vivido con el hermano de Gomita durante su relación por temor a presuntas represalias.

PUBLICIDAD

“No quería llegar a este punto de exponer las pruebas de las cosas tan dolorosas que viví, estoy intentando pasar la página y recuperarme un día a la vez, pero Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia, lamentablemente nos informaron que está contratando gente para intentar limpiar su imagen desacreditando todo lo que expuse sobre él”, escribió en sus redes.

Fer Durán exhibió supuestas pruebas de las agresiones de Lapizito. Imagen Fer Durán / Instagram



Fer Durán explicó en su publicación que existe un proceso legal en contra del hermano de Gomita, razón por la que había evitado hablar del tema.

“Así que me veo obligada a sacar las pruebas de audio e imágenes de muchas de las cosas que hice, si no las había sacado antes es porque hay una denuncia en proceso. En este momento temo por mi seguridad y la de mi familia así que lo hago completamente responsable de cualquier cosa que nos pase”, insistió.

Las imágenes publicadas por Fer Durán muestran a la joven con los labios hinchados, moretones en diferentes partes del cuerpo, rasguños, lesiones en el rostro y mechones de cabello en sus manos. La joven también expuso un audio en el que supuestamente el hermano de Araceli Ordaz la agrede verbalmente.

La influencer sigue un proceso legal en contra de su expareja. Imagen Fer Durán / Instagram



Hasta el momento, Alfredo Ordaz no ha dado declaraciones al respecto.

La denuncia pública de la influencer Fer Durán

El 18 de agosto, durante la transmisión del podcast ‘Un Tal Fredo’, Fer Durán habló por primera vez de la “relación tóxica” que sufrió por más de un año con su expareja.

Aunque la influencer no reveló el nombre de su ex, sí narró detalles de las constantes peleas y supuestas agresiones que sufrió con él.

PUBLICIDAD

“Hubo un día que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex, y yo le dije: ‘¿Por qué hablas de él si yo ni siquiera lo menciono?’. Se enojó, me empezó a jalar y a morder. Recuerdo que su mamá entró para calmarlo, y yo le pedí a un amigo: ‘Por favor, ven por mí’. Me siento mal porque mi amigo vino a las 3 de la mañana, pero al día siguiente estaba otra vez con él”, contó en el show de YouTube.

“Tuvimos peleas como ‘te jalo, me jalas’ por mucho tiempo. Pero hubo un día en que salimos todos a las trajineras todo en familia a las trajineras (...) salimos del fraccionamiento donde vivía mi hermana y me empezó a gritar y me empezó a jalar el pelo en el carro, y llega la policía y lo suben a la patrulla. Yo le dije: ‘¿por qué?’ y me dicen: ‘Vimos lo que te estaba haciendo, hay cámaras’ (...) Eran peleas de todos los días. Teníamos peleas de 2 días buenos y 5 malos (...) yo deje de hablar con un amigo, con mi hermana, mi mamá, mi papá, con mi hermano. Yo me aleje de todos", remató.