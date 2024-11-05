Gomita

Hermano de Gomita habría dado brutal golpiza a su exnovia: ella publica supuestas pruebas

Fer Durán expuso imágenes de las supuestas agresiones que le habría propinado Lapizito. La influencer aseguró que existe un proceso legal en contra del hermano de Gomita.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video El antes y después de ‘Gomita’ tras sus cirugías: así se ve ahora

Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Lapizito, habría dado brutal golpiza a su exnovia Fer Durán.

El 4 de noviembre, la influencer publicó en su cuenta de Instagram supuestas pruebas del maltrato físico y psicológico que habría vivido con el hermano de Gomita durante su relación por temor a presuntas represalias.

PUBLICIDAD

“No quería llegar a este punto de exponer las pruebas de las cosas tan dolorosas que viví, estoy intentando pasar la página y recuperarme un día a la vez, pero Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia, lamentablemente nos informaron que está contratando gente para intentar limpiar su imagen desacreditando todo lo que expuse sobre él”, escribió en sus redes.

Fer Durán exhibió supuestas pruebas de las agresiones de Lapizito.
Fer Durán exhibió supuestas pruebas de las agresiones de Lapizito.
Imagen Fer Durán / Instagram


Fer Durán explicó en su publicación que existe un proceso legal en contra del hermano de Gomita, razón por la que había evitado hablar del tema.

Más sobre Gomita

Gomita presume su abdomen plano: el antes y el después de sus cirugías plásticas
1:39

Gomita presume su abdomen plano: el antes y el después de sus cirugías plásticas

Univision Famosos
El antes y después de ‘Gomita’ tras sus cirugías: así se ve ahora
0:41

El antes y después de ‘Gomita’ tras sus cirugías: así se ve ahora

Univision Famosos
Gomita revela cuántos miles de dólares debería ganar un hombre para salir con ella
2 mins

Gomita revela cuántos miles de dólares debería ganar un hombre para salir con ella

Univision Famosos
“Yo lo vi”: Mark Tacher dice que hermano de Gomita "robó" anillo de compromiso que le dio a Ceci Galliano
2 mins

“Yo lo vi”: Mark Tacher dice que hermano de Gomita "robó" anillo de compromiso que le dio a Ceci Galliano

Univision Famosos
Gomita y su impresionante transformación: de ser payasita en ‘Sabadazo’ a su última cirugía
2 mins

Gomita y su impresionante transformación: de ser payasita en ‘Sabadazo’ a su última cirugía

Univision Famosos
Gomita quiere convertirse en madre soltera: reveló la razón detrás de su polémica decisión
2:12

Gomita quiere convertirse en madre soltera: reveló la razón detrás de su polémica decisión

Univision Famosos
‘Gomita’ denuncia amenazas de secuestro: cree que su papá está detrás
3 mins

‘Gomita’ denuncia amenazas de secuestro: cree que su papá está detrás

Univision Famosos
Famosos que bajaron tanto de peso que quizá ya no los reconozcas (fotos del antes y después)
6 mins

Famosos que bajaron tanto de peso que quizá ya no los reconozcas (fotos del antes y después)

Univision Famosos
Gomita está de luto y entre lágrimas se despide: “Me has dejado sola hermano”
2 mins

Gomita está de luto y entre lágrimas se despide: “Me has dejado sola hermano”

Univision Famosos
Gomita se somete a tratamiento de fertilidad y entre lágrimas revela el resultado
2 mins

Gomita se somete a tratamiento de fertilidad y entre lágrimas revela el resultado

Univision Famosos

“Así que me veo obligada a sacar las pruebas de audio e imágenes de muchas de las cosas que hice, si no las había sacado antes es porque hay una denuncia en proceso. En este momento temo por mi seguridad y la de mi familia así que lo hago completamente responsable de cualquier cosa que nos pase”, insistió.

Las imágenes publicadas por Fer Durán muestran a la joven con los labios hinchados, moretones en diferentes partes del cuerpo, rasguños, lesiones en el rostro y mechones de cabello en sus manos. La joven también expuso un audio en el que supuestamente el hermano de Araceli Ordaz la agrede verbalmente.

La influencer sigue un proceso legal en contra de su expareja.
La influencer sigue un proceso legal en contra de su expareja.
Imagen Fer Durán / Instagram


Hasta el momento, Alfredo Ordaz no ha dado declaraciones al respecto.

La denuncia pública de la influencer Fer Durán

El 18 de agosto, durante la transmisión del podcast ‘Un Tal Fredo’, Fer Durán habló por primera vez de la “relación tóxica” que sufrió por más de un año con su expareja.

Aunque la influencer no reveló el nombre de su ex, sí narró detalles de las constantes peleas y supuestas agresiones que sufrió con él.

PUBLICIDAD

“Hubo un día que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex, y yo le dije: ‘¿Por qué hablas de él si yo ni siquiera lo menciono?’. Se enojó, me empezó a jalar y a morder. Recuerdo que su mamá entró para calmarlo, y yo le pedí a un amigo: ‘Por favor, ven por mí’. Me siento mal porque mi amigo vino a las 3 de la mañana, pero al día siguiente estaba otra vez con él”, contó en el show de YouTube.

“Tuvimos peleas como ‘te jalo, me jalas’ por mucho tiempo. Pero hubo un día en que salimos todos a las trajineras todo en familia a las trajineras (...) salimos del fraccionamiento donde vivía mi hermana y me empezó a gritar y me empezó a jalar el pelo en el carro, y llega la policía y lo suben a la patrulla. Yo le dije: ‘¿por qué?’ y me dicen: ‘Vimos lo que te estaba haciendo, hay cámaras’ (...) Eran peleas de todos los días. Teníamos peleas de 2 días buenos y 5 malos (...) yo deje de hablar con un amigo, con mi hermana, mi mamá, mi papá, con mi hermano. Yo me aleje de todos", remató.

Video "Temo por mi vida": Gomita tiene miedo de su padre tras la sentencia que recibió
Relacionados:
GomitaPolémicas de famososEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD