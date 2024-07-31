Gomita revela cuántos miles de dólares debería ganar un hombre para salir con ella

Video ¿Cuántas cirugías tiene Gomita? Prometió que no se haría más y no lo cumplió

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, realizó polémicos durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En una conversación con sus compañeros, la influencer reveló cuántos miles de dólares debería tener un hombre para salir con ella.

Gomita aseguró a Adrián Marcelo y Agustín Fernández que, tras varios tropiezos amorosos, tiene claro lo que quiere y lo que no quiere en un hombre, dejando al descubierto que para ella, el dinero sí es importante.

“Medio melón (al mes) está cool”, expresó el pasado 29 de julio refiriéndose a la cantidad de medio millón (que serían más de 26 mil 800 dólares aproximadamente).

Dicho lo anterior, Araceli Ordaz explicó a sus compañero del reality por qué es tan importante el dinero para ella.

“Pues yo le chin** mucho, a mí me va chido. Si a mí me va bien, quiero que le vaya mejor que a mí. Yo siempre he decretado que mi novio no va a ser mexicano. Yo estoy muy preocupada por tener buena educación para estar con alguien igual”, continuó.

Por último, Gomita comentó que, aunque el dinero sería muy importante, hay cosas que no toleraría en una relación.

“Me ha tocado un wey que tenía aguacates o que producía maiz, pero no concretamos porque llegan a tener red flags y no me gustan. O sea, puede tener mucha lana, pero de repente (me dicen) no hagas esto y yo: ‘¡Hey, no! Con mi trabajo no te metas (…) Me gustaría que tuviera potencial, pero no me gustaría que ese potencial lo tuviera yo que patrocinar”, puntualizó.

La confesión de la influencer causó sorprensa entre sus compañeros, sobre todo en Adrián Marcelo, quien le advirtió sobre los focos rojos que podrían aparecer en su vida.