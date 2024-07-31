Gomita

Gomita revela cuántos miles de dólares debería ganar un hombre para salir con ella

Araceli Ordaz tiene claro lo que quiere y no quiere en una relación. La influencer dejó claro que el dinero sí es importante en una relación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Cuántas cirugías tiene Gomita? Prometió que no se haría más y no lo cumplió

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, realizó polémicos durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En una conversación con sus compañeros, la influencer reveló cuántos miles de dólares debería tener un hombre para salir con ella.

Gomita aseguró a Adrián Marcelo y Agustín Fernández que, tras varios tropiezos amorosos, tiene claro lo que quiere y lo que no quiere en un hombre, dejando al descubierto que para ella, el dinero sí es importante.

PUBLICIDAD

Más sobre Gomita

Gomita presume su abdomen plano: el antes y el después de sus cirugías plásticas
1:39

Gomita presume su abdomen plano: el antes y el después de sus cirugías plásticas

Univision Famosos
Hermano de Gomita habría dado brutal golpiza a su exnovia: ella publica supuestas pruebas
3 mins

Hermano de Gomita habría dado brutal golpiza a su exnovia: ella publica supuestas pruebas

Univision Famosos
El antes y después de ‘Gomita’ tras sus cirugías: así se ve ahora
0:41

El antes y después de ‘Gomita’ tras sus cirugías: así se ve ahora

Univision Famosos
“Yo lo vi”: Mark Tacher dice que hermano de Gomita "robó" anillo de compromiso que le dio a Ceci Galliano
2 mins

“Yo lo vi”: Mark Tacher dice que hermano de Gomita "robó" anillo de compromiso que le dio a Ceci Galliano

Univision Famosos
Gomita y su impresionante transformación: de ser payasita en ‘Sabadazo’ a su última cirugía
2 mins

Gomita y su impresionante transformación: de ser payasita en ‘Sabadazo’ a su última cirugía

Univision Famosos
Gomita quiere convertirse en madre soltera: reveló la razón detrás de su polémica decisión
2:12

Gomita quiere convertirse en madre soltera: reveló la razón detrás de su polémica decisión

Univision Famosos
‘Gomita’ denuncia amenazas de secuestro: cree que su papá está detrás
3 mins

‘Gomita’ denuncia amenazas de secuestro: cree que su papá está detrás

Univision Famosos
Famosos que bajaron tanto de peso que quizá ya no los reconozcas (fotos del antes y después)
6 mins

Famosos que bajaron tanto de peso que quizá ya no los reconozcas (fotos del antes y después)

Univision Famosos
Gomita está de luto y entre lágrimas se despide: “Me has dejado sola hermano”
2 mins

Gomita está de luto y entre lágrimas se despide: “Me has dejado sola hermano”

Univision Famosos
Gomita se somete a tratamiento de fertilidad y entre lágrimas revela el resultado
2 mins

Gomita se somete a tratamiento de fertilidad y entre lágrimas revela el resultado

Univision Famosos

“Medio melón (al mes) está cool”, expresó el pasado 29 de julio refiriéndose a la cantidad de medio millón (que serían más de 26 mil 800 dólares aproximadamente).

Dicho lo anterior, Araceli Ordaz explicó a sus compañero del reality por qué es tan importante el dinero para ella.

“Pues yo le chin** mucho, a mí me va chido. Si a mí me va bien, quiero que le vaya mejor que a mí. Yo siempre he decretado que mi novio no va a ser mexicano. Yo estoy muy preocupada por tener buena educación para estar con alguien igual”, continuó.

Araceli Ordaz tiene claro lo que busca en una relación.
Araceli Ordaz tiene claro lo que busca en una relación.
Imagen Gomita / Instagram


Por último, Gomita comentó que, aunque el dinero sería muy importante, hay cosas que no toleraría en una relación.

“Me ha tocado un wey que tenía aguacates o que producía maiz, pero no concretamos porque llegan a tener red flags y no me gustan. O sea, puede tener mucha lana, pero de repente (me dicen) no hagas esto y yo: ‘¡Hey, no! Con mi trabajo no te metas (…) Me gustaría que tuviera potencial, pero no me gustaría que ese potencial lo tuviera yo que patrocinar”, puntualizó.

La confesión de la influencer causó sorprensa entre sus compañeros, sobre todo en Adrián Marcelo, quien le advirtió sobre los focos rojos que podrían aparecer en su vida.

"Si tu primer filtro es que gane eso, los focos rojos van a seguir llegando y lo quieres del medio artístico. No está mal, pero en el México actual está cab***", sentenció.

Relacionados:
GomitaPolémicas de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD