Gomita

Gomita se bautiza a los 31 años: revela por qué lo hizo

Araceli Ordaz sorprendió al compartir fotografías de la ceremonia de su bautizo cristiano y del instante en que fue sumergida al agua como símbolo del nacimiento de una nueva vida.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Gomita presume su abdomen plano: el antes y el después de sus cirugías plásticas

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, celebró su bautizo a sus 31 años, en compañía de su madre, Elizabeth Campos.

La ‘influencer’ compartió en su cuenta de Instagram fotografías del instante en que fue sumergida al agua durante el rito cristiano como símbolo del renacimiento a una nueva vida.

“Dios ha llenado cada vacío en mi vida, me ha enseñado a solo depender de él”, escribió el 29 de noviembre.

Así fue el bautizo de Gomita.
Así fue el bautizo de Gomita.
Imagen Gomita / Instagram

¿Por qué se bautizó Gomita?

Sin revelar el lugar exacto en que se realizó la ceremonia, Gomita declaró haber dejado “muchas cosas del mundo” por acercarse a Dios. Asimismo, dio a conocer qué la motivó para bautizarse en la religión cristiana a los 31 años.

“Dejé muchas cosas del mundo, para seguir agradándole a él, la lucha no ha sido fácil, siendo una joven que tiene una carrera y una vida pública, pero solo quería compartir un poco de mi alegría del día de hoy porque busque A MI DIOS, y quiero UNA VIDA ETERNA”, destacó.

Además de compartir imágenes de su bautismo, Gomita habló de la importancia de este proceso personal. Incluso, aseguró que los últimos meses habían sido un camino de reflexión y aprendizaje en todos los sentidos.

“No tengo cómo expresar todo lo que me ha sucedido estos últimos años y meses. Solo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mí”, dijo.

Gomita con su mamá.
Gomita con su mamá.
Imagen Gomita / Instagram


Por último, agradeció el apoyo de su mamá, quien siempre ha estado junto a ella en los momentos buenos y malos.

“Gracias mami por acompañarme en un día tan especial para mí. Sé que tú y yo hemos luchado juntas por nuestra estabilidad, no ha sido nada fácil. Gracias por demostrarme que siempre estás dispuesta y presente como mamá”, sentenció.

Al mismo tiempo en que Araceli Ordaz compartía fotos de su bautizo, su mamá también celebraba este momento en sus redes con un mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

“Un día muy feliz, mi corazón está lleno de felicidad y agradecimiento, porque cuando le pides a Dios de rodillas en oración que traiga a tus hijos a los pies de Jesucristo y entregan su vida sin presionar, lo vale todo. Mi hija @gomitaoficial123 decidió bautizarse y entregarle su vida a Dios, yo lo celebro porque sé que Dios está obrando”, expresó la señora Elizabeth Campos.

