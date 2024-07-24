“Yo lo vi”: Mark Tacher dice que hermano de Gomita "robó" anillo de compromiso que le dio a Ceci Galliano

Video ¿'Gomita' robó o no el anillo de compromiso de Cecilia Galliano?

Hace más de 10 años, Cecilia Galliano perdió el anillo de compromiso que Mark Tacher le entregó en 2012. La joya se habría extraviado dos años después durante las transmisiones en vivo de Sabadazo, show del que la argentina era conductora titular junto a Omar Chaparro y Laura G.

Aunque mucho se ha especulado sobre el presunto hurto del anillo, el 22 de julio Mark Tacher aseguró en ‘Sale el Sol’ que le consta que el hermano de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, “lo robó”.

PUBLICIDAD

“El segundo (anillo) que di, se lo robaron a la susodicha”, comentó. “Sí, estaba en un show de televisión, brincando (cuando se le cayó)”, agregó dar nombres.

Fue entonces cuando la presentadora Joanna Vega-Biestro lo interrumpió: “De gomita no vas a estar hablando”, a lo que Mark Tacher señaló contundente: “No, de su hermano”.

Ante la sorpresa de sus compañeros, el actor de El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX) narró el instante en que supuestamente el hermano de Gomita “robó” el anillo de compromiso de Cecilia Galliano.

“No (me contaron), yo vi… yo lo vi… salió volando por la ventana y de repente pasó un tipo corriendo, vestido de payaso, quién sabe por qué, y entonces agarró así (alzó su puño) del piso el anillo… Lo vi, lo vi perfectamente… y él no devolvió el anillo”, dijo.

Hermano de Gomita niega haber robado anillo de Ceci Galliano

En marzo de 2024, Fredy Ordaz, conocido como Lapizito, negó en Gusgri Podcast haber tomado el anillo de Cecilia Galliano en Sabadazo. Incluso, aseguró que “ni lo vio”.

“Le echaron la culpa a Lapizito... Por más wey, por más débil... (Sospecharon de mi) porque me agaché, porque al productor, que lo teníamos en el chícharo, si pasábamos por delante de la cámara, el vato se enojaba y nos empezaba a regañar. Yo veía que todos estaban por atrás buscando algo, pero todavía no habían dicho qué era (…) Ni lo vi, estaba bien chavito”, dijo.