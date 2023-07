Cumplen última voluntad de Talina Fernández y esparcen sus cenizas en el lugar que tanto deseó: fotos

"Estamos preparados para hacerlo, yo, que viví con mi mami los últimos años pegadito a ella, siempre le dije, porque ella quería que cuando muriera no hubiera broncas, temas con el testamento, peleas entre hermanos y sobrinos y de más. Una semana antes de que muriera le dije 'ándale, faltó ciertos pedacitos del testamento para que todo mundo quedara con las cosas que deben de ser, fuimos con el notario lo arreglamos el testamento, ya todo el mundo tiene lo que le toca, no va a haber pelea en lo absoluto, todo el mundo quedó cubierto y bendito sea Dios no dejó problemas para nadie, nada quedó inconcluso", aclaró.