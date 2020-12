Quedó mal con Ana Bárbara, metió al novio a su casa: Talina Fernández finalmente dice la verdad de su nieta Paula

La presentadora de televisión negó las versiones de que ella echó a su nieta y relató lo que sucedió aquella madrugada: "Paula se fue, se fue porque la regañé, porque había metido a su novio a mi casa a las 4 am y había dejado la puerta de la calle abierta por enésima vez. Fui y la regañé y el novio estaba en el cuarto de Paula, echado, y le dije: 'Este señor no me lo vuelves a traer', yo enfurecida, porque, ¿cómo me dejas la puerta de la calle abierta? Al rato bajo y me dijo: 'Está visto que tú y yo no nos poedemos llevar bien'", recordó la 'Dama del Buen Decir'.