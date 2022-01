El hijo de Carlos Bonavides ya tiene 13 años: mira lo mucho que ha crecido Tadeo

El 28 de julio de 2008, Carlos Bonavides y su esposa Yodi Marcos disfrutaron la gran dicha del nacimiento de su hijo Tadeo Bonavides.

Gracias al trabajo de su papá, el pequeño estuvo en contacto con el medio artístico desde bebé.

Este acercamiento no sólo provocó que Tadeo conociera a muchos artistas reconocidos, sino también le permitió encontrar su vocación en la actuación a una muy temprana edad.

Tadeo Bonavides: su carrera como actor y cantante



A los 6 años de edad, Tadeo inició su preparación actoral en el CEA infantil y poco a poco consiguió sus primeros papeles en la pantalla chica.

El debut en televisión de Tadeo fue en programas unitarios como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Tres años después, en 2019, el hijo de Carlos interpretó por primera vez a uno de sus personajes más conocidos: Justito López, ‘Ajolotito’, en Una Familia de Diez.

La pasión por la actuación es algo que Tadeo lleva en la sangre, según reveló para un medio de comunicación mexicana a finales de 2021. Sin embargo, Tadeo no sólo quiere ser actor.

En octubre de 2021, el joven de 13 años debutó como cantante con su primer sencillo ‘Cuando me enamoré’.

Además, Tadeo no piensa sólo desenvolverse frente a las cámaras o sobre los escenarios. El adolescente confesó que le gustaría estudiar cine en Estados Unidos.

Los profesores del sistema home school con el que estudia Tadeo están certificados en EEUU, lo cual le puede facilitar continuar sus estudios en este país.

"Quiero ser director cinematográfico y me gustaría irme a estudiar allá [EEUU], pero sin descuidar la actuación y la música"

Tadeo Bonavides ya cuenta con una gran base de fans



Los papás de Tadeo, Carlos y Yodi, lo apoyan completamente. No obstante, el joven actor explicó que desde que inició su carrera artística procuró que su talento y trabajo hablara por él, y así no conseguir sus proyectos con base en ser hijo de Carlos o Yodi.

"Desde que comencé, he insistido en hacer las cosas que quiero y no me llegan porque soy ‘hijo de’, yo voy, me presento, hago el casting, y si me quedo, qué maravilla, si no, me esfuerzo para la próxima"

Su trabajo le ha valido ya tener papeles en televisión, su primer sencillo, así como miles de fans en redes sociales.

Con tan sólo 13 años, Tadeo suma más de 328 mil followers en Instagram, casi 306 mil más que su papá –Carlos Bonavides tiene 22.8 mil seguidores en esta red social–.



En Instagram, Tadeo comparte múltiples selfies y fotos de sus proyectos que reciben mucho amor de sus followers.

Además, el adolescente advirtió que hoy en día, ya cuenta con fans que lo detienen en la calle para pedirle autógrafos o tomarse fotos con él.