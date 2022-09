¿Carlos Bonavides sufrió un infarto en un programa en vivo? Todo sobre el polémico video

A finales de julio de 2022, Carlos Bonavides experimentó una pesadilla durante los días que estuvo internado en el hospital por una bacteria.

Afortunadamente, el estado de salud del actor de ‘El premio mayor’ mejoró y ya se encuentra nuevamente activo en la industria del entretenimiento.

En este sentido, el pasado 1 de septiembre de 2022, el reconocido ‘Huicho Domínguez’ apareció en ‘SNSerio’, programa nocturno de Multimedios Televisión en donde habló sobre su carrera y participó en una dinámica de toques.

¿Carlos Bonavides sufrió un infarto en vivo en 'SNSerio'?



“Carlos Bonavides se infarta” se lee en la leyenda de la primera imagen del video que Multimedios Televisión publicó en su Facebook, en la noche del 1 de septiembre de 2022, en donde mostró qué le pasó al actor durante el juego de toques (el clip actualmente ya no está disponible).

En esta dinámica, en la que también estuvieron presentes Enrique Mayagoitia y Pedro Prieto, conductores del show, la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz, tras no contestar bien una pregunta, los invitados sufren un castigo de toques.

La primera vez que el actor de 'Simplemente María' (la cual puedes ver gratis en ViX) falló con su respuesta, resistió la descarga eléctrica sin problema. No obstante, en la segunda ocasión que recibió toques, el actor se dobló un poco, se llevó la mano al corazón y se desvaneció.

“¿Qué pasó?”; “No manches”; “Carlos, ¿estás bien?”; “Vamos a una pequeña pausa y regresamos”; “Por favor, puede venir el servicio médico” fueron algunas de las expresiones que comentaron los conductores e invitadas mientras el actor yacía en el suelo.

¿Qué pasó después de que Carlos Bonavides se desvaneciera en pleno escenario?



Antes de que Multimedios aclarara la situación con el video completo del presunto infarto de Bonavides, varios internautas como el usuario de TikTok Mario Ramírez, compartieron en redes sociales lo que realmente sucedió con el protagonista de ‘El premio mayor’: todo fue una broma.

Tras el corte comercial, Carlos Bonavides está de regreso muy sonriente y sentado junto entre Anita González y Amaranta Ruiz. Los conductores pidieron a la audiencia reconocer al actor por haberlos engañado con su presunto infarto.

“Aplausos para Carlos Bonavides que nos sacó un susto realmente a todos”.

Posteriormente, mostraron un breve clip de lo que sucedió después que Bonavides se desvaneciera. Con el paramédico junto a él, el actor expresó una serie de quejidos y poco a poco se incorporó entre risas.

“La verdad, la verdad, nada” contestó el actor cuando le preguntaron “¿Qué sientes?”



Lo que único que realmente sufrió el actor de 81 años fue un pequeño tropiezo cuando intentó ponerse de pie.

"Me dolió la rodilla cuando me atoré con el micrófono, pero no pasa nada".



Puedes ver el momento del presunto infarto y cómo reveló el actor que se trataba tan sólo de una broma en el siguiente video:

Cuéntanos, ¿qué opinas de la broma del presunto infarto de Carlos Bonavides?