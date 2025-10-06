Carlos Bonavides es “más millonario que el hombre más rico del mundo”: esto dijo de su presunta quiebra

Video Carlos Bonavides responde a críticas tras haber vendido videos en la calle por falta de trabajo

Carlos Bonavides rompió el silencio ante los rumores de estar en bancarrota y las críticas por cobrar por tomarse fotografías con sus seguidores en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El intérprete de 'Huicho Domíguez', en la telenovela El Premio Mayor, se describió como "un trabajador de tiempo completo" durante la emisión del programa radiofónico 'Todo Para la Mujer', de Maxine Woodside, donde destacó que trabajar en las calles no es malo ni mucho despectivo sino una forma de ganarse la vida honrradamente.

“Pues lo único que puedo contar es que yo soy un trabajador de tiempo completo, que soy actor y me dedico a la actuación en todas partes. Y que de ninguna manera es una afrenta (vergüenza) trabajar en la calle y que de ninguna manera estoy en una situación económica lamentable, sino que trabajo. Ahorita estoy trabajando con dos grandes empresas”, expresó este 6 de octubre.

En ese sentido desmintió los rumores de supuestamente encontrarse en una crisis económica que lo habría orillado a cobrar por fotografías a sus seguidores.

"Nada de que estoy en la pobreza, soy millonario por esto que ustedes van a ver", alegó. "Respiro, tengo salud, estoy vivo, tengo a mi hijo, tengo más cosas de las que muchos quisieran tener", insistió.

“Soy más rico y más millonario que el hombre más rico del mundo porque estoy feliz y en paz, gracias a Dios ya. Y nada de bancarrota. Yo estoy luchando y seguiré luchando todos los días", dijo con firmeza y optimismo.

Por último, Carlos Bonavides se refirió a su participación en un video prmocional para una "pepelería modesta", asegurando que su trabajo fue "solidario" hacia una mujer con problemas de salud y totalmente "gratuito".

"Fui a hacer un video para una empresa muy grande de joyería… al centro joyero de Ciudad Juárez, una joyería de muchas polendas, ¿no? Una cosa diferente... Pero un compadre mío, de allá de Ciudad Juárez, que es el que va a producir la película que voy a hacer, me invitó a ayudar a una señora a hacerle un video a su papelería, que por cierto, la papelería tiene de todo, pero esta señora tiene un problema de salud con su hija y entonces yo accedí con mucho gusto a hacerlo gratis. Hice absolutamente el comercial y lo hice con mucho gusto y con todo el profesionalismo", sentenció.

En 2024, Carlos Bonvides vendió videos en las calles de la Ciudad de México para obtener ingresos ante la falta de oportunidades en la televisión.

De acuerdo con el intérprete de 84 años, su trabajo en las calles lo llevó a tener ingresos de aproximadamente 6 mil pesos (unos 300 dólares) al día.