Carlos Bonavides

Carlos Bonavides, ‘Huicho Domínguez’, pide trabajo en TikTok: “Para lo que sea”

El actor se grabó para promover su ‘show’ entre los usuarios de la aplicación. En el pasado, él ha reconocido que por la falta de empleo atravesó una grave situación financiera.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Carlos Bonavides pidió ayuda para encontrar a su hija no reconocida: "Tengo toda la buena voluntad"

Carlos Bonavides, famoso por su papel como ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela ‘El premio mayor’, se animó a pedir trabajo en redes sociales.

El actor, de 83 años, recurrió a su cuenta de TikTok para hablarle directamente a los internautas y hacerles la solicitud para que lo empleen.

PUBLICIDAD

Carlos Bonavides pide que lo “contraten”

Carlos Bonavides, quien en el pasado ha revelado atravesar una grave situación financiera al grado de vivir “al día”, promovió su ‘show’ entre sus admiradores.

“Aquí está super Huicho Domínguez para todas las ferias, para todos los teatros del pueblo, para su fiesta, para lo que sea”, dijo en un tiktok este 14 de mayo, el cual ya eliminó, pero fue retomado por Milenio.

El comediante, quien también ha aparecido en melodramas como Vencer El Pasado, que puedes ver aquí en ViX, hizo la promesa de ofrecer un gran espectáculo.

Más sobre Carlos Bonavides

Carlos Bonavides responde a críticas tras haber vendido videos en la calle por falta de trabajo
1:13

Carlos Bonavides responde a críticas tras haber vendido videos en la calle por falta de trabajo

Univision Famosos
Carlos Bonavides vende videos en la calle ante la falta de trabajo: "Si hay que barrer, barro"
2 mins

Carlos Bonavides vende videos en la calle ante la falta de trabajo: "Si hay que barrer, barro"

Univision Famosos
Carlos Bonavides le fue infiel a su esposa por dos años: ella no pudo perdonarlo
3:04

Carlos Bonavides le fue infiel a su esposa por dos años: ella no pudo perdonarlo

Univision Famosos
Carlos Bonavides pidió ayuda para encontrar a su hija no reconocida: "Tengo toda la buena voluntad"
1:48

Carlos Bonavides pidió ayuda para encontrar a su hija no reconocida: "Tengo toda la buena voluntad"

Univision Famosos
Hijo de Carlos Bonavides responde si llevaría a su padre a un asilo
2 mins

Hijo de Carlos Bonavides responde si llevaría a su padre a un asilo

Univision Famosos
Carlos Bonavides se pronuncia sobre la broma de su falso infarto: "Cometí un gravísimo error"
2 mins

Carlos Bonavides se pronuncia sobre la broma de su falso infarto: "Cometí un gravísimo error"

Univision Famosos
El momento del presunto infarto que sufrió en vivo Carlos Bonavides: “Por favor un paramédico”
2:21

El momento del presunto infarto que sufrió en vivo Carlos Bonavides: “Por favor un paramédico”

Univision Famosos
¿Carlos Bonavides sufrió un infarto en un programa en vivo? Todo sobre el polémico video
2 mins

¿Carlos Bonavides sufrió un infarto en un programa en vivo? Todo sobre el polémico video

Univision Famosos
Carlos Bonavides dice que tiene problemas económicos y "vive al día"
3 mins

Carlos Bonavides dice que tiene problemas económicos y "vive al día"

Univision Famosos
Con lágrimas en los ojos, Carlos Bonavides contó la pesadilla que vivió al ser hospitalizado
3 mins

Con lágrimas en los ojos, Carlos Bonavides contó la pesadilla que vivió al ser hospitalizado

Univision Famosos

“Me puede contratar para todas las fiestas y para todos los lugares en donde necesite las risas. ¡Llame, no se arrepentirá!”, sentenció.

Carlos Bonavides usó TikTok para pedir trabajo.
Carlos Bonavides usó TikTok para pedir trabajo.
Imagen Mezcalent y Televisa

Según el medio, el clip hizo eco entre los usuarios de la plataforma, quienes le recalcaron, entre otras cosas, la importancia de “ahorrar para la vejez”.

Carlos Bonavides atravesó nueva crisis de salud

Carlos Bonavides reveló que recientemente se enfrentó de nuevo a un problema de salud, por lo que tuvo que cancelar algunos compromisos laborales.

“Los divertículos me atacaron otra vez. Como fui a Chihuahua, hice una película, tuve que montar a caballo, entonces fue muy doloroso”, relató.

Debido los malestares que presentó, como “el dolor tremendo”, tuvo que acudir a revisión médica en el hospital: “Ya me dieron antibióticos y todo”.

“Si no se atienden (los divertículos) pueden traducirse en cáncer”, aseveró, puntualizando que, en su caso, se encuentran en “el intestino delgado”.

“Hay que dejar los lácteos, la carne, hay que dejar muchas cosas. Pero ya sabemos el tratamiento y el doctor que me operó sabe mi problema y cómo controlarme”, especificó.

PUBLICIDAD

En su portal, Mayo Clinic expone que “los divertículos son bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo”, así como que “son comunes en especial luego de los 40 años”.

Carlos Bonavides responde a quienes critican “a los viejos”

En enero, Carlos Bonavides replicó a todos aquellos que han juzgado a los artistas que se encuentran en la tercera edad todavía trabajando.

“La vejez está aquí (en la mente). Que nos critiquen. No, al contrario, dentro de 10 años los viejos vamos a ser una fuerza increíble. Que vayan a paseo los que critican a los viejos”, declaró a ‘Venga la alegría’.

“Yo quisiera morirme en el escenario”, aseveró. “Que nos tomen en cuenta porque estamos vigentes, y vivos, fuertes y sanos”.

Relacionados:
Carlos BonavidesTelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD