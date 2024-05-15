Carlos Bonavides, ‘Huicho Domínguez’, pide trabajo en TikTok: “Para lo que sea”

Video Carlos Bonavides pidió ayuda para encontrar a su hija no reconocida: "Tengo toda la buena voluntad"

Carlos Bonavides, famoso por su papel como ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela ‘El premio mayor’, se animó a pedir trabajo en redes sociales.

El actor, de 83 años, recurrió a su cuenta de TikTok para hablarle directamente a los internautas y hacerles la solicitud para que lo empleen.

Carlos Bonavides pide que lo “contraten”

Carlos Bonavides, quien en el pasado ha revelado atravesar una grave situación financiera al grado de vivir “al día”, promovió su ‘show’ entre sus admiradores.

“Aquí está super Huicho Domínguez para todas las ferias, para todos los teatros del pueblo, para su fiesta, para lo que sea”, dijo en un tiktok este 14 de mayo, el cual ya eliminó, pero fue retomado por Milenio.

El comediante, quien también ha aparecido en melodramas como Vencer El Pasado, que puedes ver aquí en ViX, hizo la promesa de ofrecer un gran espectáculo.

“Me puede contratar para todas las fiestas y para todos los lugares en donde necesite las risas. ¡Llame, no se arrepentirá!”, sentenció.

Carlos Bonavides usó TikTok para pedir trabajo. Imagen Mezcalent y Televisa

Según el medio, el clip hizo eco entre los usuarios de la plataforma, quienes le recalcaron, entre otras cosas, la importancia de “ahorrar para la vejez”.

Carlos Bonavides atravesó nueva crisis de salud

Carlos Bonavides reveló que recientemente se enfrentó de nuevo a un problema de salud, por lo que tuvo que cancelar algunos compromisos laborales.

“Los divertículos me atacaron otra vez. Como fui a Chihuahua, hice una película, tuve que montar a caballo, entonces fue muy doloroso”, relató.

Debido los malestares que presentó, como “el dolor tremendo”, tuvo que acudir a revisión médica en el hospital: “Ya me dieron antibióticos y todo”.

“Si no se atienden (los divertículos) pueden traducirse en cáncer”, aseveró, puntualizando que, en su caso, se encuentran en “el intestino delgado”.

“Hay que dejar los lácteos, la carne, hay que dejar muchas cosas. Pero ya sabemos el tratamiento y el doctor que me operó sabe mi problema y cómo controlarme”, especificó.

En su portal, Mayo Clinic expone que “los divertículos son bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo”, así como que “son comunes en especial luego de los 40 años”.

Carlos Bonavides responde a quienes critican “a los viejos”

En enero, Carlos Bonavides replicó a todos aquellos que han juzgado a los artistas que se encuentran en la tercera edad todavía trabajando.

“La vejez está aquí (en la mente). Que nos critiquen. No, al contrario, dentro de 10 años los viejos vamos a ser una fuerza increíble. Que vayan a paseo los que critican a los viejos”, declaró a ‘Venga la alegría’.