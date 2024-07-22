Carlos Bonavides

Carlos Bonavides vende videos en la calle ante la falta de trabajo: "Si hay que barrer, barro"

El actor, famoso por su interpretación de Huicho Domíguez en la telenovela 'El premio mayor', aclaró que él "no se vence" aunque las oportunidades de trabajo sean escasas para alguien de su edad en el medio artístico.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Carlos Bonavides sí vivió lo mismo que Huicho Domínguez: así pasó de millonario a "delincuente"

El reconocido actor mexicano Carlos Bonavides reveló que se ha visto obligado a solicitar trabajo en las calles de la Ciudad de México.

“En la calle de Madero pongo un anuncio ‘Sáquese un video con Huicho Domínguez para saludar a su mamá o a su papá o a mentarle la madre a quien quiera’”, expresó Bonavides en un video de TikTok publicado en la cuenta 'El mundo con David' hace una semana.

PUBLICIDAD

Bonavides, quien alcanzó la fama en los años 90, ha enfrentado tiempos difíciles recientemente. A pesar de su éxito anterior, el actor de 83 años ha tenido que adaptarse a una nueva realidad debido a la falta de oportunidades en la televisión y el teatro.

El actor ha sido franco sobre su situación, declarando su disposición a trabajar en cualquier cosa, incluso si eso significa barrer las calles. “Si tengo que barrer, barro”, dijo con determinación.

Más sobre Carlos Bonavides

Carlos Bonavides responde a críticas tras haber vendido videos en la calle por falta de trabajo
1:13

Carlos Bonavides responde a críticas tras haber vendido videos en la calle por falta de trabajo

Univision Famosos
Carlos Bonavides le fue infiel a su esposa por dos años: ella no pudo perdonarlo
3:04

Carlos Bonavides le fue infiel a su esposa por dos años: ella no pudo perdonarlo

Univision Famosos
Carlos Bonavides, ‘Huicho Domínguez’, pide trabajo en TikTok: “Para lo que sea”
2 mins

Carlos Bonavides, ‘Huicho Domínguez’, pide trabajo en TikTok: “Para lo que sea”

Univision Famosos
Carlos Bonavides pidió ayuda para encontrar a su hija no reconocida: "Tengo toda la buena voluntad"
1:48

Carlos Bonavides pidió ayuda para encontrar a su hija no reconocida: "Tengo toda la buena voluntad"

Univision Famosos
Hijo de Carlos Bonavides responde si llevaría a su padre a un asilo
2 mins

Hijo de Carlos Bonavides responde si llevaría a su padre a un asilo

Univision Famosos
Carlos Bonavides se pronuncia sobre la broma de su falso infarto: "Cometí un gravísimo error"
2 mins

Carlos Bonavides se pronuncia sobre la broma de su falso infarto: "Cometí un gravísimo error"

Univision Famosos
El momento del presunto infarto que sufrió en vivo Carlos Bonavides: “Por favor un paramédico”
2:21

El momento del presunto infarto que sufrió en vivo Carlos Bonavides: “Por favor un paramédico”

Univision Famosos
¿Carlos Bonavides sufrió un infarto en un programa en vivo? Todo sobre el polémico video
2 mins

¿Carlos Bonavides sufrió un infarto en un programa en vivo? Todo sobre el polémico video

Univision Famosos
Carlos Bonavides dice que tiene problemas económicos y "vive al día"
3 mins

Carlos Bonavides dice que tiene problemas económicos y "vive al día"

Univision Famosos
Con lágrimas en los ojos, Carlos Bonavides contó la pesadilla que vivió al ser hospitalizado
3 mins

Con lágrimas en los ojos, Carlos Bonavides contó la pesadilla que vivió al ser hospitalizado

Univision Famosos

Carlos Bonavides ha sufrido estafas al ofrecer su show

El actor de Hasta que el dinero nos separe ha enfrentado problemas por ofrecer públicamente sus servicios.

"En primer lugar me quisieron estafar, en segundo lugar un grupo de delincuentes me contrató, luego me hizo una trampa y me pidieron dinero que dizque me habían mandado en una ficha falsa y querían que yo les devolviera el dinero", recordó.

A pesar de las complicaciones que ha enfrentado, Bonavides dejó en claro que el "no se vence": "Yo lucho".

Mantiene a su esposa e hijo tras separación

Carlos Bonavides contó que sigue manteniendo a su expareja Yodi Marcos, de quien se separó desde hace dos años por una infidelidad cometida por él.

"Yo sigo manteniendo mi casa donde todavía vive Yodi, esperamos pronto ya separarnos y mi hijo que esté bien, que no le falte nada", afirmó.

El actor se casó en 2007 con Yodi Marcos y un año después nació su hijo Tadeo, de 15 años.


Relacionados:
Carlos BonavidesFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD