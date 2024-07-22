Carlos Bonavides vende videos en la calle ante la falta de trabajo: "Si hay que barrer, barro"
El actor, famoso por su interpretación de Huicho Domíguez en la telenovela 'El premio mayor', aclaró que él "no se vence" aunque las oportunidades de trabajo sean escasas para alguien de su edad en el medio artístico.
El reconocido actor mexicano Carlos Bonavides reveló que se ha visto obligado a solicitar trabajo en las calles de la Ciudad de México.
“En la calle de Madero pongo un anuncio ‘Sáquese un video con Huicho Domínguez para saludar a su mamá o a su papá o a mentarle la madre a quien quiera’”, expresó Bonavides en un video de TikTok publicado en la cuenta 'El mundo con David' hace una semana.
Bonavides, quien alcanzó la fama en los años 90, ha enfrentado tiempos difíciles recientemente. A pesar de su éxito anterior, el actor de 83 años ha tenido que adaptarse a una nueva realidad debido a la falta de oportunidades en la televisión y el teatro.
El actor ha sido franco sobre su situación, declarando su disposición a trabajar en cualquier cosa, incluso si eso significa barrer las calles. “Si tengo que barrer, barro”, dijo con determinación.
Carlos Bonavides ha sufrido estafas al ofrecer su show
El actor de Hasta que el dinero nos separe ha enfrentado problemas por ofrecer públicamente sus servicios.
"En primer lugar me quisieron estafar, en segundo lugar un grupo de delincuentes me contrató, luego me hizo una trampa y me pidieron dinero que dizque me habían mandado en una ficha falsa y querían que yo les devolviera el dinero", recordó.
A pesar de las complicaciones que ha enfrentado, Bonavides dejó en claro que el "no se vence": "Yo lucho".
Mantiene a su esposa e hijo tras separación
Carlos Bonavides contó que sigue manteniendo a su expareja Yodi Marcos, de quien se separó desde hace dos años por una infidelidad cometida por él.
"Yo sigo manteniendo mi casa donde todavía vive Yodi, esperamos pronto ya separarnos y mi hijo que esté bien, que no le falte nada", afirmó.
El actor se casó en 2007 con Yodi Marcos y un año después nació su hijo Tadeo, de 15 años.