Carlos Bonavides desea hacerse la prueba de paternidad para confirmar si tiene una hija o no

"De todas las relaciones que tenemos en la vida los menos culpables son los niños. Los niños no tienen la culpa de nada, así que iremos a Tijuana, nos daremos una prueba y si es mi hija ella no me pide nada, es doctora y yo no voy a darle la espalda a nadie, yo soy un caballero y menos a una niña que nació de una relación fortuita. Yo con todo el amor, con todo el gusto la voy a reconocer".