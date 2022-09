Carlos Bonavides se pronuncia sobre la broma de su falso infarto: "Cometí un gravísimo error"

En la noche del 1 de septiembre de 2022, el actor de ‘El premio mayor’ fingió padecer un infarto en el programa en vivo ‘SNSerio’ tras recibir una descarga de toques.

Bonavides, de 81 años, se llevó la mano al pecho y se desvaneció en pleno escenario ante la mirada de angustia de los presentes en este show nocturno de Multimedios.

En un primer momento, el programa de ‘SNSerio’ dio a conocer este clip bajo la información “Carlos Bonavides se infarta” y por varias horas no se tuvo información sobre el estado salud real del actor de ‘Simplemente María’ (que puedes ver gratis en ViX).

En la mañana del 2 de septiembre, se aclaró que todo había sido una broma; sin embargo, esto agravó la situación debido a que múltiples internautas consideraron de pésimo gusto jugar con algo tan valioso como la salud, principalmente porque hace un mes, el actor estuvo hospitalizado.

Carlos Bonavides se disculpa por fingir un infarto en programa en vivo



La preocupación y críticas rápidamente azotaron a Carlos, quien desde su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México aclaró ante los medios presentes qué lo orilló a fingir un infarto.

“Es un programa donde hay muchas bromas, entonces yo dije, ‘Voy a hacer una broma para que se asusten, pero de verdad’”.



Haber estado en la lucha libre fue clave para que Carlos Bonavides representara de una forma más fiel las presuntas consecuencias de los toques que sufrió.

“Yo como estuve en la lucha libre, sé caer. Entonces me fui para atrás violentamente y todo mundo se asustó”.



Más adelante, en una entrevista con ‘De primera mano’, el actor de ‘Huicho Domínguez’ ahondó un poco más en el impacto que tuvo su broma y se mostró arrepentido por haber provocado preocupación en el público, medios y fans.

“Pido mil disculpas a todas las personas, porque efectivamente con eso no se juega. A mí de repente se me ocurrió para asustarlos a ellos, pero nunca pensé en la trascendencia y en la grosería que cometí”.

Bonavides advirtió que aceptaba las críticas y señalamientos que causó su broma y reiteró su arrepentimiento.

“Como es de sabios admitir los errores, yo creo que cometí un gravísimo error. Mi intención era seguir el juego.

Admito todas las críticas, aunque sea agrestes… Acepto todo lo que me digan, cometí un error. Yo no voy a ser necio, ni me voy a defender, ni voy a andar con excusas tontas”



El actor también aprovechó para agradecer a todas las personas que se preocuparon por él y advirtió que no volverá a bromear así con su salud.