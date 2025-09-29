Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás

Video Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente

Christian Nodal hizo una inesperada revelación acerca de su salud mental en medio de las polémicas que atraviesa, relacionadas con su esposa, Ángela Aguilar; su ex, Cazzu; y sus papás, Jaime González y Cristy Nodal.

De acuerdo con el programa colombiano ‘La Red’, el cantautor de 26 años les compartió que, tiempo atrás, cuando “sentía que había fallado” comenzó a “experimentar ansiedad”, por lo que buscó ayuda profesional.

“Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho, a canalizar y entender muchas cosas de vida”, declaró el artista a la emisión, según un video publicado en YouTube de Caracol Televisión este 28 de septiembre.

El intérprete de ‘Adiós amor’ reconoció que su sentir se volvió evidente ya que tuvo el espacio para prestar atención a las situaciones negativas que atravesaba.

“La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado en chambear, en chambear, en chambear y me valía madr… ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Me entiendes? Nada más trabajar”, explicó.

“Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas… En general, hermano, como que no sé, la vida, me da ansiedad la vida”, agregó.

Nodal afirma estar “resignado” a que hablarán de él

Consciente de lo controversial que se dice de él, Christian Nodal indicó que tiene que claro que eso no va a dejar de suceder.

“O sea, yo ya me resigné que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura mied… Entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar o joder”, externó.

“Económicamente, la gente habla mal de mí y les hace bien, mejor que hablar bien o hablar simplemente. Creo que es más redituable y los números lo confirman: tú vete a cualquier ‘tiktokero’ a ver su contenido y ve los numeritos, y cuando se habla de Nodal, el diablo”, añadió.

Pese a todo ello, el cantante afirmó que “no he sido tan duro conmigo”: “Como que tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos, a ser felices”.

Los escándalos de Nodal por Ángela, Cazzu y sus papás

Recientemente, Christian Nodal se ha visto envuelto en nuevos escándalos a causa del alejamiento que tendría con sus padres, su relación con Ángela Aguilar, la disputa con Cazzu.

A mediados de la semana pasada y durante un concierto, él contestó a la audiencia que pidió que la hija de Pepe Aguilar apareciera en el escenario que ella sólo “es parte del show cuando siento que el público es de confianza”.

Previamente, el compositor fue señalado por aparentemente no haber viajado a Argentina para estar al lado de su hija Inti, en la fiesta de cumpleaños que le organizó su mamá; y tampoco la felicitó en redes sociales.