Susana González

Susana González termina, entre lágrimas, las grabaciones de 'Tu vida es mi vida'

Susana González terminó las grabaciones de 'Tu vida es mi vida' y entre lágrimas se despidió de la telenovela. La actriz reveló que ahora se dedicará a sus dos hijos.

Por:
Univision
Video A Susana González le llegó el amor tras una gran decepción: así la conquistó Marcos Montero

Susana González se terminó las grabaciones de la telenovela 'Tu vida es mi vida' este 11 de abril y entre lágrimas se despidió del proyecto.

Junto a sus compañeros del melodrama producido por Angelli Nesma, la actriz celebró el fin del proyecto y no pudo contener el llanto al decirle adiós a 'Paula', su personaje en la trama.

Susana González dice a diós a 'Tu vida es mi vida'

La protagonista del melodrama atendió a los medios de comunicación minutos después del emotivo momento que se vivió cuando la productora agradeció por el trabajo que desempeñaron y el mariachi entonó el melancólico tema de 'Las Golondrinas'.

Susana se dijo "emocionadísima" por culminar una telenovela más y agradeció que confiaran en ella para darle vida a 'Paula'.

"Muy feliz a pesar de la naturaleza del personaje que tenía esta cuestión tan fuerte de su salud. Es un personaje luminoso, hermoso y el hecho de que hayan confiado en mí para interpretar este personaje tan delicado me hace muy feliz", dijo a las cámaras del programa Hoy.

La actriz compartió que terminar 'Tu vida es mi vida' la deja con sentimientos encontrados.

"Vivímos momentos muy especiales, creo que de las cosas que más me marcaron es tener tres hijos y enfrentarme a este problema como personaje, fue muy fuerte", mencionó.

También reveló que su personaje le dejó "mucho el aprendizaje".

La actriz no sólo se despidió, también reconoció que le hubiera gustado compartir más escenas con su pareja Marcos Montero, quien realizó una participación especial.

"Me hubiera gustado que tuviéramos más momentos juntos, pero fue un personaje muy especial que aparecía en ciertos momentos y que también le ayudó a mi personaje a superar el rencor que tenía", sentenció.

Susana González habla de sus hijos

La actriz reveló que por el momento no tiene invitaciones a otros proyectos y dedicará todo su tiempo a sus hijos: Santiago y Susana.

"Sigue estar con mis hijos, ser ama de casa, disfrutarlos y atender todos los pendientes que tengo. Planear un viaje en familia y ocuparme de mi vida personal", indicó.


