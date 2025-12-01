Susana González presume momento especial de su hijo Santiago: así de grande luce a sus 16 años
La actriz compartió la importante experiencia que vivió Santiago, su primogénito, y en la que ella estuvo para brindarle todo su apoyo.
Susana González hizo una sorpresiva publicación sobre su hijo mayor, Santiago, y dejó claro que estuvo para él en todo momento.
La reconocida actriz recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar la intensa y especial experiencia que vivió el joven de 16 años recientemente.
Susana González apoya a su hijo en día especial
Por medio de sus Historias en la plataforma digital, Susana González compartió con sus seguidores que Santiago compitió en una carrera de karting este fin de semana.
Se trata de una disciplina automovilística que consiste en correr con karts, vehículos pequeños de cuatro ruedas, y que se considera el trampolín para muchos pilotos profesionales.
Ella subió un video en el que se le puede ver con el adolescente al interior del autódromo, donde los participantes y su grupo se preparaban para el evento.
“Ver cómo lo estaban preparando todo, no sin antes [grabar]. Tiene mi apoyo siempre”, escribió encima del clip.
En el material, se puede ver a la protagonista de telenovelas abrazando a su retoño, quien no duda en corresponderle.
La estrella de Mi Camino Es Amarte, que puedes ver aquí en ViX, igualmente enseñó los minutos de adrenalina que atravesó Santiago antes de salir a contender.
“En el kartismo como en la vida hay momentos de nervio y frustración, pero esto también es parte de la carrera”, señaló, de acuerdo con People en Español.
Por el momento, Susana no ha dado a conocer en qué lugar terminó su primogénito, pero sí aseguró, acompañando una postal, que está en un “buen equipo”.
Susana González quiere ver a sus hijos realizados
En julio pasado, Susana González admitió que uno de sus mayores deseos es poder presenciar el éxito y crecimiento de Santiago y Susana, fruto de su relación con su ex, Luis Elías.
“Ver a mis hijos realizados, que sean independientes”, dijo en entrevista para el programa mexicano ‘Chismorreo’.
Ella aceptó que si bien anhela poder seguir desarrollándose personalmente cuando ellos sean mayores, es su propósito continuar acompañándolos “y tener nietos”.