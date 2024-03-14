Eduardo Santamarina habla de infidelidad con Susana González y dice si engañaría a Mayrín Villanueva

Video ¿Mayrín y Eduardo Santamarina enfrentan una crisis matrimonial? Ella habla de su supuesta separación

Eduardo Santamarina hizo frente a los rumores de separación con Mayrín Villanueva y en entrevista con Shanik Berman, este 11 de marzo, reveló que la actriz es “la mujer que más ha amado” y que son puros chismes.

El actor afirmó que llevan 15 años juntos y que las especulaciones surgieron cuando ella llegó sola a una obra de teatro.

“Mayrín fue a una develación de placa y llega sola, pero yo también estaba invitado. Me disculpé con ellos, me dio una diarrea terrible… Entonces tuvo que irse Mayrín con mis tíos, mi sobrino y todo, ese fue el motivo y a raíz de eso, se suscitó de que ‘ya se están separando’”, comentó.

Shanik Berman detalló que cuando Eduardo Santamarina se casó con Mayrín Villanueva en 2009, le preguntó “¿vas a seguir siendo un ojo alegre?”, hecho que él contestó sorprendiéndola con su respuesta.

Y es que el actor detalló que dejaría de ser mujeriego, porque no quería acabar como su papá.

“Me dijo ‘ no, porque yo vi cómo mi papá envejeció y falleció solito y no quiero eso para mí’. Porque más guapo que Eduardo, todavía era el papá y más tremendo el papá”, reveló la periodista.

El villano de telenovelas destacó que él era una copia exacta de su papá, por lo que no deseaba tener el mismo destino.

“Una copia fiel a mi padre, ‘El Tigre’ le decían… La gente que lo conoció me dicen y sobre todo cuando vieron ‘Yo amo a Juan Querendón’, me decían ‘Haz de cuenta que estoy viendo a tu papá’”, precisó.

Eduardo Santamarina recuerda infidelidad con Susana González

Sin embargo, antes de contraer nupcias con Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina tuvo una relación extramarital con Susana González, la cual Shanik Berman recordó surgió cuando grabaron ‘Velo de novia’, producción de Juan Osorio.

El actor aceptó que él seguía casado con Itatí Cantoral, por lo que siempre le dice a sus hijos que esa no es la forma de comenzar una relación.

“ Sí (fue un escándalo), porque yo estaba casado, entonces como les digo a mis hijos, ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hice o lo que yo hago por favor, porque claro esa no es la forma (de una relación), lo digo abiertamente”, expresó.

Aunque ha cometido errores, el actor afirma que sus hijos Eduardo y Roberto sólo se parecen físicamente a él, pues en carácter y forma de ser salieron a sus abuelas.

“Dicen que los hijos corregidos y aumentados y yo con mis hijos no, unos santos, Roberto y Eduardo, ¿estos a quién salieron? A mí no, obviamente a la mamá tampoco, a los abuelos tampoco, salieron a las abuelas, porque son unas mustias. Mis hijos definitivamente abuelearon”, indicó.

Eduardo Santamarina reveló que cuando eran más jóvenes los gemelos que tuvo con Itatí Cantoral les decía que salieran, pero nunca lo logró: “mis hijos en casa, les encanta y hasta la fecha”.

Mayrín Villanueva revela que su hija con Eduardo Santamarina es igual al actor

A diferencia de sus hijos mayores, Julia, a quien procreó con Mayrín Villanueva es idéntica a él.

“Julia, tiene 14 años, salió pata de perro, sí es fiestera, noviera, todo lo contrario a ellos, salió al padre me dice Mayrín, porque hasta físicamente”, comentó Santamarina, quien destacó que la adolescente es su consentida y lo tiene embobado.

“Ya nació la mujer que me clavó los pies en la tierra… Todos me decían ‘vas a ver que tengas a la niña y dicho y hecho, tuve a la niña y con la boca abierta. Nada más me dice ‘papá’ con el tonito de voz y digo ‘esta hija de su madre me va a sacar hasta lo que no’”, precisó.

El actor detalló que Julia es muy cercana a sus hermanos y también a María Itatí, hija de su exesposa Itatí Cantoral.

Las jóvenes se conocieron en la escuela y comenzaron una gran amistad, la cual las ha llevado a verse como hermanas.