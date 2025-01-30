¿Sergio Sendel se retira de las telenovelas para convertirse en cantante de mariachi? Reveló sus planes

Video Hijo de Sergio Sendel muestra su transformación física: de cara "de tamal" a todo un galán

Sergio Sendel lleva 38 años de carrera artística y reveló que pronto incursionará como cantante de música de mariachi.

"Estamos viendo la posibilidad, seriamente, de hacerlo de manera correcta. Creo que hay tela de donde cortar. 'Chucho' es un gran apoyo y yo t engo mis estudios, mis rollos, y creo que se podría hacer algo interesante", dijo a la prensa tras ser nombrado 'Rey del Mariachi' el 25 de enero.

'Chucho' López, presidente y director general del Día del Mariachi, invitó al actor a ser embajador de este género musical y adelantó que grabará un tema junto a Susana González, quien fue nombrada reina.

"Va a ser furor el dueto que vamos a hacer con Susana González y mi hermano Sergio, vamos a hacer algo fuera de serie, muy bonito, algo con dignidad, con respeto y con amor a la música mexicana del mariachi", dijo el líder.

Sergio Sendel coronado 'Rey del Mariachi 2025'. Imagen Mezcalent

Sergio Sendel ya ha incursionado en el canto

Sendel, conocido por sus personajes de villano como en 'Lo Que La Vida Me Robó' que puedes ver en ViX, confesó que solo escucha música de mariachi y dijo que tiene estudios de canto y ya ha incursionado en el teatro musical.

"Tengo mi estilo, pero con el apoyo de 'Chucho' va a salir sin lugar a dudas bastante bien, bastante digno. Hice cosas de teatro musical con Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María".

Aunque nunca pensó en grabar un disco, ahora considera que "nunca es tarde" para enfrentar nuevos retos.

"Sí lo hago bien, si no, no lo hagas porque quedas en ridículo. Si se hacen bien las cosas, si se preparan con tiempo".

Incluso, ventiló que ya ha tenido pláticas al respecto: "Ahora, todavía no hay nada. Todo está en pláticas, y de momento es como un plan. Ya más adelante les diremos si es que se llevó a cabo o no", contó a los medios de comunicación.