Video A Susana González le llegó el amor tras una gran decepción: así la conquistó Marcos Montero

Una de las actrices más destacadas de la televisión mexicana es Susana González, quien protagoniza ‘Tu vida es mi vida’ junto a Valentino Lanús. Lo que pocos saben es que en esta misma telenovela también participa Marcos Montero, su novio desde hace 13 años.

¿Quién es el novio de Susana González que muchos creen es su esposo?

PUBLICIDAD

Marcos Montero nació el 12 de marzo de 1987. Es egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Además, es cantante, compositor y actor.

Su debut en la televisión mexicana ocurrió en 2014 en uno de los capítulos de ‘La rosa de Guadalupe’ y su talento lo llevó a debutar en las telenovelas, teniendo su primera oportunidad en ‘La vecina’.

‘Las Amazonas’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘Mi marido tiene familia’, ‘Vencer la Ausencia’, ‘Mi fortuna es amarte’, ‘Golpe de Suerte’ y ‘Tu vida es mi vida’ (telenovela que puedes ver en ViX) fueron sus siguientes proyectos.

Susana González y Marcos Montero no se han casado, pero están comprometidos desde hace años. Imagen Mezcalent



En cuanto a su vida personal, Marcos Montero es hermano de la actriz Daniela Montero y es pareja desde hace 13 años de Susana González.

A diferencia de lo que muchos creen, los actores no se conocieron en la obra de teatro ‘Aventurera’ sino en un lugar “familiar” y alejados de los reflectores.

“Llegó de una manera tan natural. Nos conocimos en un lugar súper familiar, nos conocimos en un club”, declaró la actriz a ‘Suelta la Sopa’ en 2018.

“Me sentía como atrapada, ¿no? De cierta manera, viviendo sola en la Ciudad de México con mis dos hijitos y de repente llega este hombre (Marcos Montero), como hombre fresco (…) Poco a poco me fue gustando mucho su compañía. Después me fue gustando mucho él y después nos enamoramos”, declaró la intérprete de 50 años.

Su compromiso

Aunque su idilio no es ningún secreto, desde el inicio de su noviazgo (en diciembre de 2010) Susana González y Marcos Montero acordaron mantener su relación lejos de los reflectores.

Han trabajado juntos en la obra de teatro 'Aventurera' y ahora en la telenovela 'Tu vida es mi vida'. Imagen Marcos Montero / Instagram



En 2017, Marcos Montero reveló reveló a Univision Entretenimiento que estaba comprometido con Susana González y que si no se habían casado era por “falta de tiempo”.

PUBLICIDAD

“Ella tiene el anillo desde hace mucho tiempo, tenemos una relación hermosa y si no hemos concretado nuestros planes de boda no es por falta de amor, sino por falta de tiempo”, declaró el intérprete de 36 años.