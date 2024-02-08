Hijos de Susana González: así lucen y él es su padre

Video ¿Planes de hijos y boda?: Susana González habla de su relación con Marcos Montero

Susana González triunfa en las telenovelas mexicanas con ‘Tu vida es mi vida’, donde interpreta a ‘Paula’, quien además de ser una empresaria exitosa, es mamá de tres hijos.

Al igual que en la ficción, la actriz experimentó la maternidad en la vida real con el nacimiento de sus hijos: Susana y Santiago.

Así lucen los hijos reales de Susana González

Desde que debutó como mamá, Susana González ha mantenido en completo hermetismo la vida de sus hijos, ya que desea que vivan lo más normal posible, por lo que son pocas las veces que ha hablado en público de ellos.

El primogénito de la actriz nació en marzo de 2009 y actualmente tiene 13 años; su felicidad creció dos años después, cuando le dio la bienvenida a Susana, a quien de cariño le dicen ‘Tuti’.

La hija menor de González nació en febrero de 2011 y la única vez que los mostró en redes fue en septiembre de 2022, cuando compartió una fotografía junto a los hoy adolescentes en su cuenta oficial de Instagram.

“Soy feliz por tenerlos. Gracias por ser mis hijos. Los amo con toda mi alma, orgullosa, divertida y varias veces agotada, pero siempre feliz. Son lo máximo, siempre los voy a amar”, escribió en aquella ocasión.

Susana González mostró por primera vez a sus hijos en 2022 Imagen Instagram Susana González

Gracias a dicha fotografía, los fans de Susana González lograron ver el gran parecido físico que tenían Susana y Santiago con su famosa mamá.

¿Quién es el papá de los hijos de Susana González?

En 2008, años en que Susana González anunció su primer embarazo, se dijo que el padre del bebé era Renato Malojuvera; sin embargo, al poco tiempo ella reveló que su hijo era fruto de su relación con Luis Elías, un hombre alejado del ambiente artístico.

Tras convertirse en mamá, la actriz posó en la revista ¡HOLA! junto a su pareja y su bebé; dos años después nació su segunda hija, Susana.

Al poco tiempo de la llegada de su pequeña, la estrella de televisión anunció la separación del padre de sus hijos.

“Quiero hacer de su conocimiento que por motivos personales Luis Elías y yo, Susana González, desde hace tiempo decidimos poner fin a nuestra relación. Sin embargo nuestra relación y vínculo como padres de dos hermosos niños que son nuestra felicidad continuará por siempre”, precisó.