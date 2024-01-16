Actores de ‘Tu vida es mi vida’ son hermanos y muy pocos lo saben

Video A Susana González le llegó el amor tras una gran decepción: así la conquistó Marcos Montero

Es común que inspirados por el trabajo de los miembros de su familia en la actuación algunos famosos busquen seguir sus pasos, tal como es el caso de los actores de la telenovela ‘Tu vida es mi vida’ que son hermanos y muy pocos lo saben.

Marcos Montero en la vida real es hermano de la actriz Daniela Montero, quien al igual que él forma parte del elenco de la telenovela protagonizada por Susana González y Valentina Lanús.

Aunque muy pocos saben de su parentesco, los famosos hermanos nunca han escondido sus lazos sanguíneos, ya que en redes sociales constantemente publican fotografías de sus viajes juntos e incluso, de sus instantes en familia.

Los famosos hermanos también cantan: grabaron una canción para 'Vencer la Ausencia'. Imagen Daniela Montero / Instagram

Susana González es cuñada de Daniela Montero

Pese a que Marcos y Daniela han coincidido varias veces en las telenovelas, tal como sucedió en ‘Vencer la Ausencia’, ‘Tu vida es mi vida’ será el primer melodrama en la que trabajen juntos al lado de Susana González, quien en la vida real es pareja del actor desde hace más de 13 años.

Incluso, en medio del estreno de la telenovela, la joven actriz se dejó ver, como muy pocos veces, al lado de su cuñada en una fotografía que compartió en sus historias de Instagram.

Marcos y Daniela Montero trabajan juntos en 'Tu vida es mi vida'. Imagen Daniela Montero / Instagram



Los hermanos Montero son egresados del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Ambos, además de ser actores, son cantantes y compositores. Sin embargo, a diferencia de su hermano mayor, la joven actriz también es conductora.