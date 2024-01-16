Actores de ‘Tu vida es mi vida’ son hermanos y muy pocos lo saben
Pocos saben del parentesco entre estos famosos. Incluso, uno de ellos es pareja de Susana González desde hace más de 13 años.
Es común que inspirados por el trabajo de los miembros de su familia en la actuación algunos famosos busquen seguir sus pasos, tal como es el caso de los actores de la telenovela ‘Tu vida es mi vida’ que son hermanos y muy pocos lo saben.
Marcos Montero en la vida real es hermano de la actriz Daniela Montero, quien al igual que él forma parte del elenco de la telenovela protagonizada por Susana González y Valentina Lanús.
Aunque muy pocos saben de su parentesco, los famosos hermanos nunca han escondido sus lazos sanguíneos, ya que en redes sociales constantemente publican fotografías de sus viajes juntos e incluso, de sus instantes en familia.
Susana González es cuñada de Daniela Montero
Pese a que Marcos y Daniela han coincidido varias veces en las telenovelas, tal como sucedió en ‘Vencer la Ausencia’, ‘Tu vida es mi vida’ será el primer melodrama en la que trabajen juntos al lado de Susana González, quien en la vida real es pareja del actor desde hace más de 13 años.
Incluso, en medio del estreno de la telenovela, la joven actriz se dejó ver, como muy pocos veces, al lado de su cuñada en una fotografía que compartió en sus historias de Instagram.
Los hermanos Montero son egresados del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Ambos, además de ser actores, son cantantes y compositores. Sin embargo, a diferencia de su hermano mayor, la joven actriz también es conductora.
A la trayectoria artística del novio de Susana González se suman proyectos como 'La rosa de Guadalupe', 'Las Amazonas', 'La doble vida de Estela Carrillo', 'Mi marido tiene familia', 'Vencer la Ausencia', 'Mi fortuna es amarte', Golpe de Suerte', entre otras, que en la lista de Daniela Montero se encuentran 'Como dice el dicho', 'Papá a toda madre', 'Vencer el Desamor' y más.