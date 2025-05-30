Supuesto ex de Ángela acusa a Pepe Aguilar de “congelar” su carrera tras escándalo por su romance

Gussy Lau, supuesto ex de Ángela Aguilar, afirmó que el papá de esta, Pepe Aguilar, ha bloqueado su carrera luego de la polémica que surgió tras la filtración de los videos que expusieron su romance con la cantante.

El compositor, quien supera en edad a la ahora esposa de Christian Nodal por 15 años, reafirmó que su lazo laboral con el padre de la artista concluyó después de la controversia.

“Cuando todo estaba bien con ellos, pues el plan era el contrato, ¿no? Ya sabes, ‘hay que llevarlo a cabo, hay que lanzar mi disco’”, dijo en entrevista exclusiva con El Gordo y La Flaca, transmitida este 29 de mayo.

“Se grabó el disco, Pepe lo produjo y todo. Cuando pasó el escándalo hubo el rompimiento de Pepe y mío”, agregó.

Gussy admitió que la situación “se ha puesto muy difícil” y que, de hecho, acababa de reunirse con sus abogados “platicando de los Aguilar”.

“Y parece que va caminando. Todavía no, no te puedo decir que estoy libre”, señaló el músico, quien presuntamente se casó en octubre de 2024.

Gussy Lau acusa a Pepe Aguilar de “congelar” su carrera

Ante la pregunta expresa de la reportera del show de Univision sobre si “hasta el momento, ¿Pepe te ha congelado?”, Gussy Lau respondió:

“Híjole, es que me encantaría decirte que no. Me encantaría decirte que puedo sacar mi música, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un contrato, ¿no?”.

“Pero, en el contrato se supone que ellos iban a sacar mi música y no la van a sacar”, aseveró tajantemente el creativo.

Al respecto, explicó: “Entonces, si no la sacan y no puedo sacarla, y me han buscado disqueras como Universal, como Sony, para sacar mi música y no se puede, ¿cómo le llamo a eso?”.

Fue en abril de 2022 cuando se filtraron en redes sociales las imágenes en las que aparecían Ángela y René Humberto Lau Ibarra, nombre real del autor, besándose.

Pepe Aguilar afirmó que le “dolió” lo que pasó

En noviembre del mismo año, conversando con Jorge Ramos, Pepe Aguilar aseguró que prefería mantenerse al margen de los problemas de sus hijos, incluyendo lo ocurrido entre Ángela y Gussy Lau.

“Aquí es una situación donde cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma y yo no salgo a defender a nadie, yo salgo a aclarar las cosas”, mencionó el intérprete de ‘Miedo’.