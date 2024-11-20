Gussy Lau

Supuesto exnovio de Ángela Aguilar se habría casado en secreto igual que ella: lo que se sabe

En redes sociales circulan fotografías de la aparente boda del compositor mexicano Gussy Lau, quien en 2022 fue vinculado sentimentalmente con la ahora esposa de Christian Nodal.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Con resentimientos hacia Nodal? Gussy Lau opina del matrimonio de su ex Ángela Aguilar

Gussy Lau, supuesto exnovio de Ángela Aguilar, se habría casado en secreto al igual que ella lo hizo con Christian Nodal.

El 16 de noviembre fueron difundidas algunas imágenes de la aparente boda del músico mexicano a través de la cuenta de Instagram ‘La Camaleona’. En la publicación se especifica que el supuesto enlace habría ocurrido “en octubre” pasado en Mazatlán.

“Qué vivan los novios. Yo sabía que se casaba en febrero”, se especificó al pie de la publicación donde aparece el compositor abrazado a una misteriosa mujer vestida de blanco.

“Me cuentan que se casaron en Mazatlán”, insistieron al pie de otras imágenes sobre la presunta boda secreta.

Hasta el momento, Gussy Lau no a confirmado o negado dicha información.

Gussy Lau se habría casado en secreto.
Gussy Lau se habría casado en secreto.
Imagen La Camaleona / Instagram

El supuesto y polémico noviazgo de Ángela Aguilar con Gussy Lau

En abril de 2022, Ángela Aguilar fue relacionada sentimentalmente con el compositor mexicano Gussy Lau, luego de que fueran filtradas imágenes de ellos besándose en redes.

La aparente relación desató controversia debido a la diferencia de edad entre ellos, ya que el compositor de ‘Qué Agonía’ y ‘De los besos que te di’ es 1 año más grande que Ángela Aguilar, quien entonces era menor de edad.

Aunque Gussy Lau confirmó su relación con la hija de Pepe Aguilar e incluso, llegó a afirmar a ‘Ventaneando’ que su ruptura con Ángela estuvo influenciada por el cantante, la intérprete de ‘La Llorona’ ha preferido mantenerse al margen sobre el tema.

Pese a ello, ese mismo año, la ahora esposa de Christian Nodal declaró en una transmisión en vivo de Instagram que se sentía “violentada” tras la filtración de las fotos besando a Gussy Lau.

“Me siento triste, defraudada… No puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, expresó en abril de 2022.

“Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé (…) Me merezco la opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”, insistió.


