Biby Gaytán

Los mellizos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ya tienen 11 años, ¿a quién se parecen más?

Manuel y Daniel han confesado que podrían seguir los pasos de sus famosos padres en la actuación. ¿A quién se parecen más, a Biby Gaytán o a Eduardo Capetillo?

Univision picture
Video Mellizos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo están enormes: ya saben si seguirán los pasos de sus papás

Manuel y Daniel, los mellizos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, no son parte del mundo del espectáculo a diferencia de sus tres hermanos mayores, sin embargo, hemos sido testigos de su crecimiento por pertenecer a una familia famosa.

Recientemente sorprendieron por lo grandes que están, pues de vez en cuando aparecen junto a sus famosos padres en fotografías.

Los niños nacieron el 20 de junio de 2014 y, en declaraciones de sus papás, nunca pensaron que tendrían más hijos, pues Eduardo Jr., Ana Paula y Alejandra ya eran jóvenes cuando se concebió el embarazo.

Daniel y Manuel de bebés junto a sus padres.
Daniel y Manuel de bebés junto a sus padres.
Imagen Biby Gaytán/Instagram

Los mellizos ya tienen 11 años y han demostrado que heredaron la galanura de su papá y, al parecer, también su gusto por la actuación.

En marzo de 2025 desfilaron por su primera alfombra roja, pues acompañaron a Biby y a Eduardo al reestreno del musical 'El Rey León' en la Ciudad de México. Ahí, confesaron que podrían seguir los pasos de sus padres, pues a ambos les gustan las cámaras.

"Cantar no me gusta tanto, pero salir en tele sí me gusta", comentó Manuel ante los medios de comunicación, mientras que su hermano Daniel dijo que le gustaría hacer novelas y comerciales.

Sin embargo, Biby dejó claro que primero deben terminar sus estudios: "Primero que estudien, que se preparen, eso es lo primero, que sean niños y ya luego se vuelan", y Capetillo agregó "exacto".

Alejandra y Ana Paula siempre han sido muy cercana a sus hermanitos.
Alejandra y Ana Paula siempre han sido muy cercana a sus hermanitos.
Imagen Alejandra Capetillo/Instagram, Ana Paula Capetillo/Instagram

La última vez que vimos públicamente a los mellizos fue en mayo, cuando aparecieron en fotografías y videos que la familia publicó en redes sociales sobre la boda de Alejandra y Nader Shoueiry.

¿A quién se parecen más los mellizos, a su madre o a su padre?

Así lucen los hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a sus 11 años.
Así lucen los hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a sus 11 años.
Imagen Alejandra Capetillo/Instagram
