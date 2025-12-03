Hija de Biby Gaytán reconoce que le afectan los comentarios sobre su peso tras su nueva imagen

Video Ale Capetillo se reencuentra con su hermana y asegura que la vio con el mejor look de su vida: es una “pixie”

Ana Paula Capetillo Gaytán se sinceró sobre cómo le afectan las críticas sobre su peso y la manera en que intenta sobrellevarlas.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo recientemente perdió varias libras y asegura que la gente en redes continúa opinando sobre su apariencia.

"Siempre va a haber gente que te va a criticar, yo he estado en todos los pesos y en todos me han criticado en redes sociales", contó en entrevista con Televisa Espectáculos.

La actriz, de 28 años, recordó el 'bullying' que sufrió en abril de 2024 cuando cantó junto a su padre en una emisión del programa Juego de Voces.

"Es difícil, no les voy a decir que no, claro que afectan los comentarios, y creo que también es importante decir que las palabras tienen peso y las palabras afectan", compartió.

Asegura que, a pesar de haber bajado de peso, las críticas hacia su físico continúan y considera que es algo "inevitable", pero desea que el público tenga mayor "empatía", pues antes de ser "figuras públicas" son "seres humanos".

" Ahorita otra vez (recibe críticas) porque bajé de peso, entonces no está bien uno, no está bien otro (…) La gente se escuda diciendo 'es que es figura pública, es libertad expresión', y sí es figura pública, pero eso no le quita que es un ser humano, hay que tener mucha más empatía y no está bien, no hablen de cuerpos ajenos", sentenció.