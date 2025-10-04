Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Video Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Somtochukwu Christelle Maduagwu, mejor conocida como Sommie, murió el 29 de septiembre a los 29 años tras un violento intento de robo en su residencia, ubicada en Katampe, Abuja, Nigeria.

Durante el asalto, la periodista y abogada intentó escapar de los delincuentes saltando desde el tercer piso de su apartamento. Sin embargo, fue encontrada inconsciente por la policía y trasladada al hospital, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.

Según los reportes, los ladrones irrumpieron en su domicilio en horas de la madrugada.

En medio del caos, un guardia de seguridad del edificio también resultó herido de bala.

Sommie estaba por cumplir 30 años y en dos meses celebraría su boda.

Somtochukwu Christelle Maduagwu era periodista, productora y abogada. Imagen Sommie Maduagwu/Instagram

¿Quién era Sommie?

La joven de 29 años era una figura reconocida en el periodismo nigeriano.

Era parte del canal de noticias Arise News, en donde ejercía como presentadora, productora y reportera.

Además, era abogada de profesión con estudios en el Reino Unido. Su trabajo se enfocaba en temas de justicia social, educación y violencia de género.