Hijo de Griselda Blanco cumple la promesa que le hizo a su madre antes de morir

Video Sofía Vergara también vivió cosas terribles en Colombia: lo que tiene en común con Griselda Blanco

El nombre de Griselda Blanco vuelve a acaparar los medios de comunicación a 11 años de su muerte, debido al estreno de la serie 'Griselda' de Netflix, la cual es producida y protagonizada por Sofía Vergara.

Su hijo menor, Michael Corleone Blanco, también ha sido centro de atención en los últimos días no solo por su mamá, también porque está promocionando su libro 'Mi Madre, La Madrina', en donde relata cómo fue su vida junto a su progenitora, una de las criminales y narcotraficantes más temidas de Colombia en las décadas de 1970 y 1980.

El empresario confesó, en entrevista con la periodista Mandy Fridmann, que uno de los objetivos de su obra literaria es cumplir el pacto que hizo con su madre antes de morir.

"Significa para mí un círculo completo, de que yo puedo compartir con el mundo historias buenas e historias malas, pero al final del día hacer un proyecto que es positivo, entonces de llevar algo de negativo y transformarlo en algo positivo, para mí es la cosa que yo le prometí a ella", contó.

Michael recordó que esa promesa se la hizo cuando la llamada 'Viuda Negra' ya estaba en libertad y radicaba en su mansión de Lombardía en Medellín.

"Le digo mis planes y la visión que tengo para legalizar el apellido y crear estas marcas, formar mi propiedad intelectual en un libro y ella me dice: 'Yo sé que usted puede, hágalo', y lo hice", compartió en la charla.

Michael Corleone y su madre Griselda Blanco. Imagen Mezcalent, The Grosby Group

Hijo de Griselda Blanco fue testigo del cambio de su madre

Corleone también compartió que pudo ver el notable cambio a lo largo de treinta años, pues conoció sus tres etapas: la de narcotraficante, la de convicta y finalmente la de mujer de fe.

"Vi el cambio de ella a través de casi tres décadas, y el último cambio, cuando ella se vuelve una señora cristiana, pues ya una señora de la tercera de edad fue el cambio de cual pasan la mayoría de las mujeres a esa edad, su estilo de la forma de ser, su mirada… Todo cambió a una mujer tal vez arrepentida a todo lo que había hecho en la vida", señaló.

Michael reveló que su madre se convirtió al cristianismo en la cárcel, por lo cual al quedar en libertad se reconoció como "una mujer de fe".

Michael Corleone no quiere seguir los pasos de Griselda Blanco

En 2012 fue arrestado por tráfico de cocaína, acusado de intentar comprar cinco kilos a un detective encubierto utilizando $10,000 en efectivo. Sin embargo, decidió cambiar de vida y se alejó del mundo del narcotráfico.

A pesar de que mafiosos lo han buscado para que continúe con el legado de su madre, según contó a Mandy Fridmann, él se ha negado y ha labrado su propio camino en los negocios.