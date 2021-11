¿Por qué Sofía Vergara no ha vuelto a trabajar en México? La actriz explicó el motivo

Sofía Vergara se encuentra promocionando la cinta animada 'Koati’, en la cual se desempeña como productora, además de prestar su voz a Zaina, una serpiente de coral.

La actriz de 49 años está muy orgullosa de compartir créditos con otros latinos como Carlos Rivera, Karol G, Eva Luna Montaner, Marc Anthony, Adriana Barraza, Eduardo Franco, Daniel Sosa y su actual pareja, Joe Manganiello.



'Koati’ es la historia de tres héroes: Nachi, un coatí de espíritu libre, Xochi, una mariposa monarca sumamente valiente y Pako, una rana llena de energía. En la película se enfrentarán a una aventura para evitar que la malvada Zaina (Sofía Vergara) destruya su hogar llamado XO.

La razón por la que Sofía Vergara ya no ha trabajado en México

En una entrevista con Televisa Espectáculos, la actriz habló sobre su nueva película, así como de Marc Anthony, quien también es productor de la cinta.

“Marc Anthony se ilusionó mucho con el proyecto, hizo 10 canciones originales espectaculares”.



Al ser cuestionada sobre si tiene planes de volver a trabajar en México, respondió:

“¡Mi México lindo y querido! Hace años que no voy a México, me encantaría trabajar otra vez en México, pero no sé… nadie me está invitando”.

La fama de Vergara creció todavía más gracias a su participación en la serie de televisión ‘Modern Family’. Pero además de tener éxito en el cine y la televisión, destaca por ser una mujer empresaria, pues tiene una línea de jeans y recientemente incursionó en el mundo de la belleza en donde lanzó una serie de productos.

Desde el año pasado, la colombiana estaba en planes de probar suerte en el mercado de skincare, tal y como han hecho otras celebridades.

Cuando por fin se concretó este nuevo sueño, la protagonista de 'Dos locas en fuga' no dudo en expresar su alegría:

"Llevamos tiempo dando los pasos correctos para el lanzamiento de esta nueva línea de la que estamos muy orgullosos y, seguro, será una solución cosmética de referencia. Los productos están siendo formulados e ideados con la intención de adaptarnos a las nuevas tendencias beauty y con la ciencia y el aval de sus ingredientes como principal valor diferencial”.