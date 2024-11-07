Sofía Rivera Torres

Actriz de Cabo revela el sexo de su primer bebé: ¿es niño o niña?

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray están a la espera de su primer hijo en común. La pareja reveló por fin si serán padres de un niño o una niña a través de tiernas imágenes.

Elizabeth González.
A más de dos semanas de anunciar que se convertirían en papás por primera vez, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray revelaron el sexo de su primer bebé.

La actriz de la telenovela Cabo compartió la tarde del 7 de noviembre un video de cómo, a través de un divertido juego de gato, reveló a su familia si su bebé se trataba de un niño o una niña.

“#Videbaby llegaste a pintar nuestro cielo de colores. Tu papá, tu hermana, tu mami y toda la familia te esperamos ansiosos. Videbaby será…”, escribió la intérprete de 32 años.

Así dio a conocer Sofía Rivera Torres el sexo de su primer hijo.
Imagen Sofía Rivera Torres / Instagram

En esta misma publicación, Sofía Rivera Torres destapó la reacción de su familia y del mismo Eduardo Videgaray que se convertirían en papás de un varón

Así anunciaron que serían papás

La noche del 27 de octubre, Sofía Rivera Torres anunció su primer embarazo en Instagram. La actriz compartió en su publicación que, después de 4 años de matrimonio con Eduardo Videgaray, serían papás.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray serán papás de un niño.
Imagen Sofía Rivera Torres / Instagram


“Después de seis años juntos, hemos decidido de común acuerdo que vamos a complicarnos la vida un poquito más… vamos a ser papás”, expresó la villana de telenovelas cambiando su tono serio a uno divertido, mientras Eduardo añadía que en esta nueva etapa marcaría el fin de su “luna de miel”.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se conocieron durante las grabaciones del show ‘¡Qué importa!’ entre 2018 y 2019.

Después de un año y ocho meses de relación, los famosos se casaron por el civil en noviembre de 2020 en la Ciudad de México y tres años después se unieron por la iglesia en una boda en Mérida, Yucatán.


