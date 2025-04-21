Sofía Rivera Torres

Nace el bebé de actriz de Cabo: así presentó a su hijo Ferrán

La actriz Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se convirtieron en padres el lunes 14 de abril. La noticia la compartieron a través de Instagram.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Sofía Rivera Torres es mucho más joven que su esposo Eduardo Videgaray, ¿cuántos años se llevan?

Sofía Rivera Torres y su esposo, Eduardo Videgaray, se convirtieron en padres el lunes 14 de abril.

La noticia del nacimiento de su hijo Ferrán la dieron a través de Instagram, donde la actriz de Cabo compartió las primeras imágenes del bebé, así como un amoroso mensaje.

“Ferrán Videgaray Rivera Torres - 14•04•25 a las 11:11 pm llegó la magia nuestro mundo-. Feliz primera semana de vida, mi amor”, escribió la intérprete de 32 años.

Así presentó Sofía Rivera Torres a su primer bebé.
Así presentó Sofía Rivera Torres a su primer bebé.
Imagen Sofía Rivera Torres / Instagram


Para presentar al mundo a su pequeño hijo, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray subieron a la red social las primeras imágenes de Ferrán y, aunque en varias de ellas dejan ver una parte de su carita, no la mostraron por completo.

Así anunciaron que serían papás

El 27 de octubre, Sofía Rivera Torres anunció su primer embarazo en Instagram. La actriz compartió en su publicación que, después de 4 años de matrimonio con Eduardo Videgaray, serían papás.

“Después de seis años juntos, hemos decidido de común acuerdo que vamos a complicarnos la vida un poquito más… vamos a ser papás”, anunció la villana de telenovelas.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se conocieron durante las grabaciones del show ‘¡Qué importa!’ entre 2018 y 2019.

Después de un año y ocho meses de relación, los famosos se casaron por el civil en noviembre de 2020 en la Ciudad de México y tres años después se unieron por la iglesia en una boda en Mérida, Yucatán.

Relacionados:
Sofía Rivera TorresEduardo VidegarayEmbarazoFamosos

