“No es karma”: Actriz de Cabo responde tajante a quienes le dicen que está “supergorda”

Sofía Rivera Torres respondió tajante a quienes le dicen que está “supergorda” tras convertirse en mamá y reaparecer en una de las emisiones de La Casa de los Famosos México.

A través de un video que compartió en Instagram, la actriz de Cabo reconoció que si bien aun está “muy lejos del cuerpo que solía tener”, los presuntos kilos de más que le atribuyen, luego de que se viralizara una fotografía en redes, no corresponden a su verdadera apariencia.

“Esta mañana desperté con muchos mensajes en mi celular. Algunas personas mostrándome su apoyo y mandándome palabras de aliento, clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos. Sí, me interesan. Y cuando me metí a ver a qué se debía toda esta conmoción, resulta que me encuentro con unas fotos mías, con un cuerpo que vi, pues distinto al que tengo”, señaló este 7 de agosto y, posteriormente, expuso pruebas.

“Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche. Me metí a buscar el clip del que fue tomada esa foto y lo encontré. Esta es la foto original que yo tomé de ese mismo clip esta mañana y esta es la versión editada de esa misma foto”, explicó.

La actriz no se quedó callada ante críticas por su apariencia física. Imagen Sofía Rivera Torres / Instagram



“Como pueden ver, hasta le quitaron las letritas y los subtítulos que salían encima de mi cuerpo. Así que si bien es cierto que todavía estoy muy, pero muy lejos del cuerpo, que solía tener debajo de estas chichis gigantescas y pesadísimas con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen”, enfatizó.

Finalmente, la intérprete de 32 años aseguró que es cuestión de tiempo para que pueda regresar al peso que tenía antes de embarazarse. Sin embargo, señaló que por ahora, su prioridad, no es su físico, sino su bebé.

“¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy supergorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?”, sentenció.

Sofía Rivera Torres defiende su apariencia física

El 14 de abril, Sofía Rivera Torres debutó en la maternidad con el nacimiento de Ferrán, el hijo que procreó con Eduardo Videgaray.

Tras su regreso a las redes sociales, la actriz ha tenido que enfrentar todo tipo de críticas y juicios por su apariencia, donde, incluso, la han llamado “marrana”.

Así luce Sofía Rivera Torres a 4 meses de debutar en la maternidad. Imagen Sofía Rivera Torres / Instagram



Ante esta situación, la presentadora rompió el silencio y, aunque aseguró que tenía “mucha experiencia teniendo sobrepeso”, subrayó que su problema actual era más bien un tema hormonal que la hacía hincharse por la lactancia.

“Mis médicos me dijeron: ‘por el tema hormonal que tú tienes (…) vas a estar superhinchada todo el tiempo que tú decidas dar lactancia. Sin embargo, tres meses de lactancia es suficiente y puedes regresar a tu tratamiento hormonal y en uno o dos meses, ya estás flaca, buena y como nueva’. No les voy a mentir, esa oferta me sonó tentadora (…) pero si la decisión es elegir entre estar como estaba antes o poder seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre”, declaró el 15 de julio.