Actriz de ‘Cabo’ está embarazada de su esposo 23 años mayor que ella: publica imagen del bebé

Sofía Rivera Torres y su esposo, Eduardo Videgaray, están en espera de su primer hijo tras 4 años de matrimonio. La pareja hizo el anuncio la noche del 27 de octubre a través de un emotivo video en sus redes sociales, donde revelaron que el bebé nacerá en abril del próximo año.

En el video, Sofía y Eduardo, conocidos por su sentido del humor, comenzaron con un tono serio, explicando que su relación ha enfrentado muchos retos: “Después de seis años juntos, hemos decidido de común acuerdo que vamos a complicarnos la vida un poquito más… vamos a ser papás”, expresó Sofía, mientras Eduardo añadió que esta nueva etapa marca el fin de su “luna de miel”.

Sofía Rivera Torres anunciaron que esperan a su primer hijo. Imagen Sofía Rivera Torres/Instagram

El video también mostró momentos íntimos, incluyendo la reacción de Eduardo al enterarse de la noticia y un ultrasonido, todo acompañado por la emotiva canción 'Te esperaba' de Carlos Rivera.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray pensaban que su amor no podía ser

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se conocieron durante las grabaciones del programa '¡Qué importa!' y, después de meses de amistad, tuvieron su primera cita el 24 de marzo de 2019, según reporta la revista Hola! México.

Aunque la pareja pensaba que la diferencia de edad sería un obstáculo para su amor, pues él es 23 años más grande, lograron construir una relación duradera.

"Nadie se imaginaba que esto podría ser una realidad, ni siquiera nosotros, por mil motivos: por la diferencia de edad, por su situación de vida, porque estábamos en lugares completamente distintos en cuanto a nuestras edades, profesionalmente, personalmente", contó la actriz a la revista mexicana.

Después de un año y ocho meses de relación, que tuvo una ruptura en el camino, Sofía y Eduardo se casaron por el civil, en noviembre de 2020, en la Ciudad de México.

Tres años después se unieron por la iglesia y celebraron su boda en Mérida, Yucatán.