Padres del sobrino de Andrea Legarreta dan lección de fortaleza ante la muerte de su hijo Mateo
Los padres de Mateo agradecieron el apoyo ante la muerte de su hijo de 14 años a través de un emotivo video donde explican lo que sucedió. Por su parte, Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas se despidieron del jovencito con conmovedoras palabras.
Valentina Martínez, la mamá del sobrino de Andrea Legarreta, reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo por la muerte de su hijo Mateo y dio una lección de fortaleza.
Junto a su esposo Homero y su hijo menor Jero, la chef explicó que el 20 de marzo el jovencito de 14 años sufrió un accidente en motocicleta que le provocó "un golpe muy fuerte en la cabeza que le ocasionó una gravísima lesión", por lo cual "decidió irse de este mundo" dos días después.
"Estamos pasando por un momento muy difícil, pero estamos contentos, estamos tranquilo porque Mateo se fue feliz, se fue haciendo lo que más quería, se fue con el equipo que quiso ponerse ese día y yo sé que se fue cumpliendo uno de sus más grandes sueños", pues se encontraban en una competición de motocross en Houston.
Valentina le prometió a su retoño que estarían "fuertes. Le prometí que yo iba a estar bien para su hermano, para su papá, pero sobre todo para él, que se fuera tranquilo".
Homero Díaz, padre del adolescente y entrenador de motocross, aseguró que disfrutó cada momento de la vida de su hijo.
"Me siento muy tranquilo porque compartí cada segundo de la vida de Mateo al máximo, me siento muy satisfecho de haberle podido entregar todo ese cariño, dándole a la bici, dándole a la moto. Disfruten cada instante de esta vida con sus hijos, no dejen nada para mañana".
Añadió que a su hijo Jero "lo veo fuerte", pues junto a su esposa "lo hemos preparado, hemos estado muy cerca de él, no le soltaremos la mano".
Andrea Legarreta se despide de su sobrino
La actriz y presentadora mexicana externó su dolor ante la muerte de Mateo, quien además de ser su sobrino era su ahijado.
"Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido… Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu 'Manina' (como me llamabas). Qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como 'Manina' de un ser tan especial y maravilloso…".
"Sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… Pero no es así… Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan… Sin embargo tus papás y tu hermanito nos dan también y como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación".
La conductora de Hoy ventiló que en el pasado Mateo tuvo problemas de salud.
"Tu conmovedora historia, tu lucha de hace algunos años dónde saliste vencedor y tu legado, han tocado almas y corazones desde siempre y sin duda amor, lo seguirás haciendo desde el cielo… Estoy segura mi Chabelita que tanto te ama está contigo y que te habrás encontrado con tus amigos del hospital que se adelantaron cuando juntos luchaban hace años… Te amo siempre mi niño… Vuela alto… Tu 'Manina'".
Mía Legarreta externó su luto por la muerte de su primo: "Eternamente Mateo estará en nuestros corazones y será el maestro más grande de nuestras vidas. Tuvo la fortuna de tener a la familia más maravillosa del mundo. ¡Los amo eternamente, no los soltamos nunca!".
Su hermana Nina Rubín también lo recordó en Instagram: "Mi primo hermoso, Mateo de mi corazón, te voy a extrañar con toda mi alma, pero le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de tenerte en mi vida. Somos los más afortunados de haberte conocido y aprendido de tu maravillosa vida. Te amamos con todos nuestros corazones. Vuela alto Mateo".
Por su parte, Erik Rubín publicó una foto del jovencito practicando motocross y escribió que lo va a "extrañar mucho, pero vivirás siempre en nuestros corazones".