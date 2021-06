Sinéad O’Connor habla sobre las razones por las que rompió la foto del papa Juan Pablo II

Sinéad O’Connor dice que cuando rompió la foto del papa Juan Pablo II durante un programa en vivo hace casi tres décadas no solo estaba protestando por los abusos de niños por parte de sacerdotes. También quería denunciar la presunta falta de atención a los menores de su natal Irlanda y otros asuntos.

La protesta fue un parteaguas en la carrera de la artista, quien había saltado a la fama mundial tras el éxito de su sencillo ‘Nothing compares 2 U’, compuesta por Prince. Sinéad no volvió a tener otro éxito mundial y años después terminó en rehabilitación por adicción de drogas.

“Todos quieren a una estrella de pop, ¿ves? Pero yo soy una cantante de protesta. Solo quería sacarme cosas del pecho. No quería ser famosa”, dice. “Mucha gente dice o cree que romper la foto del papa descarriló mi carrera. Yo no siento que eso fue así. Siento que tener un éxito número uno descarriló mi carrera y romper la foto del papa me regresó al carril correcto”.