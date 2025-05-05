Sylvia Pasquel responde si es verdad que hicieron "eutanasia" a Silvia Pinal

Video ¿Cuál fue la razón por la que Silvia Pinal abandonó el escenario de 'Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!'?

Sylvia Pasquel respondió a las especulaciones sobre la salud y el cuidado de su madre, Silvia Pinal, en sus últimos años de vida. La actriz abordó directamente las versiones que sugerían que le habrían practicado la eutanasia a la primera actriz y que se encontraba en estado de abandono.

Pasquel fue contundente ante tales afirmaciones, "o sea, eutanasia a mi mamá, y luego como se enteraron que no había eutanasia en México nos mandaron a Colombia... yo te pregunto a estas alturas, ¿tú crees que la salida de Silvia Pinal en un avion a Colombia no se hubiera sabido si hay guardia en el aeropuerto 24 horas?" dijo en la entrevista que concedió a Yordi Rosado, publicada el pasado 4 de mayo.

Respecto a una foto circulante, que supuestamente mostraba a médicos preparando la eutanasia, la actriz de Qué Pobres Tan Ricos, explicó: "Luego ponen una foto de unos médicos, no se ve que estan haciendo, pero para hacer una eutanasia no se necesita tanta parafernalia, están haciéndole unos estudios para hacerle... tampoco haces estudios si vas a practicarle la eutanasia ¿ya que le estudias si la vas a dormir?".

Pasquel calificó como "desgastante" la gran cantidad de "hate" y "mentira que se ha inventado alrededor de todo este tema.

¿La familia Pinal en conflicto por la herencia?

Ante la especulación pública sobre posibles conflictos familiares en torno a la herencia de la primera actriz Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, hija de la diva, enfatizó: "Nosotros no nos estamos peleando por nada".

Pasquel aseguró que, lejos de conflictos, la familia ha asumido la gestión de sus asuntos de manera conjunta y organizada. Afirmó que han "tomado las cosas, las riendas de las cosas y nos hemos unidos, nos hemos asesorado y empezamos a manejar las cosas como debimos hacerlo desde siempre".

Además, señaló que "desde antes empezamos a tomar decisiones y situaciones que teníamos que resolver como familia, lo resolvíamos entre todos".

Esta dinámica, según sus palabras, implica que la responsabilidad no recae en una sola persona, sino que es compartida por toda la familia. "No solo yo tengo la responsabilidad, los hijos y los nietos".