Revelan causa de muerte de Silvia Galván: la estilista recibió quimioterapia “y no resistió”

Video De qué murió Silvia Galván, la famosa 'Estilista de las estrellas' en México: esto se sabe

La causa de muerte de Silvia Galván fue revelada por sus hijas Jessica y Erika Galván a pocas horas de su fallecimiento. La famosa ‘Estilista de las Estrellas’ en México perdió la vida el 16 de abril a los 70 años a meses de ser diagnosticada con un cáncer de estómago presuntamente en etapa 4.

Este jueves 17 de abril, Jessica Galván compartió que el fallecimiento de Silvia Galván se debió a un infarto, el cual ocurrió luego de que la estilista fuera sometida a un procedimiento en el riñón y a su tratamiento de quimioterapia.

PUBLICIDAD

“Después de que la diagnosticaron y regresó a México, estuvo muy bien, hacía ejercicio todos los días, estábamos juntas todo el tiempo, y yo la veía fuerte, la veía bien”, compartió a Televisa Espectáculos.

“Empecé a pensar también que sí iba a funcionar, y pues desgraciadamente, el lunes le hicieron un procedimiento del riñón, porque lo traía inflamado. El martes le hicieron la quimioterapia y no resistió”, añadió.

Así fueron sus últimos días con vida

La hija mayor de Silvia Galván describió los “últimos días” de su madre como “muy lindos”. Incluso, aseguró que ella estaba tan contenta que hacía ejercicio.

“Fueron muy lindos porque estuvo en casa, hacía ejercicio, estaba viendo sus series, leyendo su devocional, porque es una mujer de fe, que siempre está cerca de Dios, y estaba contenta, la estábamos apapachando mucho (…) fue muy feliz. El único día que fue fuerte fue ayer, por la quimioterapia. Ahí empezó a sentirse muy mal, y fue cuando, pues, ya tuvo un infarto”, reveló.

Jessica Galván aseguró que el diagnóstico de cáncer que recibió su madre fue devastador para ella y para el resto de la familia. Sin embargo, destacó que la ‘Estilista de las Estrellas’ siempre se mantuvo positiva.

“Cuando nos dieron el diagnóstico, la verdad, nos dieron un diagnóstico muy… un cuadro muy, pues muy malo, de que ya no había nada que hacer, la verdad, pero mi mamá es una mujer guerrera, luchona. Entonces dijo: ‘no me voy a rendir, y si hay una opción de un tratamiento, lo vamos a hacer’. Y pues fue su decisión, la apoyamos”, detalló.

PUBLICIDAD

“Con fe, ella decía siempre: ‘no estoy lista, pero estoy preparada’. (…) No tenía miedo, pero que sí quería luchar y quería aferrarse a estar aquí, el mayor tiempo posible, o sea que no se iba a rendir, pero nunca se quejó, nunca tuvo desconfianza del destino que estaba preparado para ella. No tenía resentimiento con nadie ni con Dios”, expresó.

Por último, tanto Jessica como su hermana Erika Galván aseguraron que su madre dejó todo en orden en cuanto a su herencia y fortuna. Incluso, manifestaron que continuarían con su legado como estilista.