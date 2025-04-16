Muertes de famosos

Muere Silvia Galván, estilista de las estrellas: había sido diagnosticada con cáncer

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en sus redes sociales. La estilista Silvia Galván luchaba contra un cáncer presuntamtente en etapa 4.

Video De qué murió Silvia Galván, la famosa 'Estilista de las estrellas' en México: esto se sabe

Silvia Galván, estilista de las estrellas, murió a los 70 años tras ser diagnosticada con cáncer de estómago presuntamente en etapa 4.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en sus redes sociales, donde su equipo de trabajo la describió como una “mujer ejemplar”.

“Con profundo pesar y gran tristeza, informamos el fallecimiento de Silvia Galván, mujer ejemplar, cuya vida fue inspiración para muchos. Silvia fue una emprendedora incansable, visionaria y pionera de la industria de la belleza en nuestro país. Su pasión, entrega y liderazgo dejaron una huella imborrable en cada proyecto que emprendió, y su legado seguirá vivo en cada persona que tocó con su talento y generosidad”, escribieron.

“Más allá de su labor profesional, Silvia fue una mujer de fe, cuya espiritualidad y fortaleza guiaron cada paso en su camino. Hoy lamentamos profundamente su partida, pero con la certeza de que alma goza de la luz eterna”, agregaron.

Silvia Galván había sido diagnosticada con cáncer de estómago en etapa 4.
Imagen Silvia Galván / Instagram

En el comunicado no se reveló la causa de muerte de Silvia Galván. Sin embargo, su equipo de trabajo extendió sus condolencias a su familia e hijas.

“En este momento de profunda tristeza, acompañamos con respeto y cariño a sus hijas, Jesica y Erika, y a todos sus seres queridos. Su fortaleza y amor reflejan el gran legado que Silvia construyó en vida”, señalaron.

“Agradecemos a todos quienes se han unido en oración y solidaridad durante este difícil momento. Su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, Silvia Galván”, sentenciaron.

Tenía cáncer de estómago

El 4 de marzo, las hijas de la colaboradora del show de espectáculos Cuéntamelo Ya! dieron a conocer a través de un comunicado que Silvia Galván había sido operada de emergencia, intervención en la que le fue hallado un cáncer.

“Ella tuvo una emergencia que requirió una cirugía delicada, de la cual se descubrió un cáncer. En estos momentos, se encuentra en recuperación. Han sido los peores días de nuestras vidas, pues ella es la persona que más amamos. Estos eventos son lentos, les pedimos paciencia y comprensión hasta que podamos dar más información”, informaron y subrayaron: “En cuanto tengamos un diagnóstico más claro se los compartiremos”.

Los rumores de que Silvia Galván había sido diagnosticada con un cáncer de estómago en fase 4 surgieron luego de que el cirujano, César Adrián Sepúlveda Benavides, supuesto responsable de su intervención, compartiera al medio ‘ABC Noticias’ el presunto parte médico.

“Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo. Yo la atiendo, y es cuando lo detectamos, y procedemos con una cirugía de salvamento, prácticamente el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte”, declaró el 12 de marzo.

“El cáncer de Silvia está en la última etapa, es decir, no es curativo, ya es lo último. Lo que sigue es un manejo con quimioterapia, pero no tiene cura, el (oncólogo) la está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento, y falta que lo acepte ella, porque ella puede rechazarlo”, sentenció.

Tras estas declaraciones, una de las hijas de la estilista confirmó que Silvia Galván tenía cáncer de estómago, sin embargo, no confirmó ni desmintió que este se encontrara en fase terminal.

"Ella tuvo un procedimiento, una cirugía muy delicada. Se descubrió un cáncer en el estómago, tuvo una perforación en el estómago y la cirugía fue para cerrar esa perforación”, declaró.

