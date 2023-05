Sharis Cid rehace su vida tras trágica muerte de su esposo: la actriz se comprometió

"Me marca y me dice: ‘Amor, ya voy para allá, que me abran el portón’. En eso le digo a mi hermano Sergio y a Brandon (Peniche) que le abran el portón a Isaías y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: ‘ Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías’. Pero en vez de meterme, me salí y me brinqué por la ventana del copiloto, en eso, yo lo veo y para mí estaba vivo’. No podía abrir la puerta donde él estaba, según yo, pero yo terminé con Isaías frente a mí.