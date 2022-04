“¡Déjenme en paz!”: Sharis Cid estalla ante preguntas sobre el asesinato de su expareja

La tarde del lunes 18 de abril, Sharis Cid explotó contra los reporteros de diversos medios de comunicación, quienes la cuestionaron sobre la reapertura del caso del asesinato de su expareja, el empresario Isaías Gómez.

En un inicio, Cid respondió con amabilidad a las preguntas, recalcando que compartió su sentir acerca del nuevo juicio que la fiscalía de Guanajuato iniciará en contra de uno de los involucrados en el homicidio de Gómez.

“Hablé en mi Instagram con todo el respeto, con todo el amor del mundo, no tengo nada más que hablar. [No quiero hablar con los medios de comunicación] porque no quiero, porque ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida, gracias”, expresó.

Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, la actriz enfureció y les echó en cara que solamente la busquen para el “chisme” y no para apoyarla en sus proyectos laborales.

“Me han apoyado siempre que tengo un problema, cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chisme, ahí están, pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí, más que cuando tengo un problema”, dijo energéticamente.

Sharis Cid desea que los medios de comunicación hablen de “lo bonito” de su vida

Visiblemente molesta, Sharis Cid también sentenció que su deseo es que los medios de comunicación, a partir de ahora que “está feliz”, dejen atrás lo sucedido con Gómez.

“Entonces, espero que, a partir de ahora, que estoy feliz, que tengo dos nietos, una vida maravillosa… déjenme en paz, hablen de lo bonito de mi vida, lo que pasó ya pasó. Me querían ver enojada, lo lograron”, comentó.

La actriz, que en 2020 fue acusada de provocar la separación de Arturo Peniche y su esposa, fue contundente al expresar que no le preocupa que la prensa le retire su apoyo debido a sus fuertes palabras.

“Si no me quieren volver a apoyar, no me apoyen, no los necesito. Muchas gracias”, dijo ella a los reporteros presentes.

Sharis Cid disfruta del trabajo, su nuevo amor y sus nietos

Desde el pasado mes de marzo, Sharis Cid aseguró al periodista Edén Dorantes que no deseaba hablar más del asesinato de Isaías Gómez, ya que lo considera un tema cerrado y está enfocada en su vida presente.

“El pasado ya pasó, aquí seguimos y sigo viva, sigo de pie, sigo fuerte, así voy a seguir con trabajo, con dos nietos maravillosos que es lo que más importa y empezando de nuevo, empezando de cero […] Mis nietos son el motor, el amor, la vida, el trabajo y a seguir adelante”, afirmó.

En redes sociales, ella ha sido congruente y solamente comparte imágenes y videos de los buenos momentos que vive con sus nietos, Alessia y Bosco, hijos de Kristal Cid y Brandon Peniche, así como de su actual pareja, el empresario Pete Canavati.