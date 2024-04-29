Sharis Cid

Sharis Cid contrae nupcias en elegante boda a seis años de la muerte de su expareja: publica fotos

Sharis Cid se casó con Pedro Canavati este 27 de abril tras sufrir la muerte de su expareja Isaías Gómez en 2018. En redes sociales, la suegra de Brandon Peniche presumió detalles de su boda con el empresario y dejó ver qué famosos la acompañaron.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Sharis Cid presenció la muerte de su esposo el día de su cumpleaños: "Era el hombre más perfecto"

Sharis Cid vivió una tragedia en 2018, cuando su entonces pareja, el empresario Isaias Gómez fue asesinado en San Miguel Allende, Guanajuato. Tras el duro golpe, la actriz volvió a creer en el amor y a seis años del incidente, la actriz contrajo nupcias en una lujosa boda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz reveló que se casó con el empresario Pedro Canavati este sábado 27 de abril en la Ciudad de México, publicando fotos de la ceremonia y de la recepción.

“Con mucho amor les compartimos uno de los días más felices de nuestras vidas. Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió como descripción de una de las publicaciones.

El atuendo de la novia atrajo miradas pues fue un diseño de la reconocida Vera Wang, mientras que Canavati lució un traje azul marino.

La ceremonia sólo fue por el civil, pero eso no impidió que Sharis Cid llegara del brazo de su padre al altar y que sus nietos Alessia y Bosco, hijos de su hija Kristal y Brandon Peniche, lanzaran pétalos de rosas al ingreso de su famosa abuela.

Antes de jurarse amor eterno y colocarse las sortijas de matrimonio, la pareja intercambió emotivas palabras, en las que recalcaron el infinito amor que se tienen.

Así fue la boda de Sharis Cid y Pedro Canavati
Así fue la boda de Sharis Cid y Pedro Canavati
Imagen Instagram Sharis Cid


“Quiero cuidarte todos los días de mi vida. Te amo con todo mi corazón”, dijo el novio; a lo que la actriz respondió: “Amor mío, quiero darle gracias a Dios por habernos puesto en este camino llamado vida, quiero decirte que te amo con todo mi corazón”.

El primer baile de los novios fue todo un espectáculo, pues contó con cargadas y fuegos artificiales, que asombraron a los invitados.

Sharis Cid presumió cómo fue su primer baile con su ahora esposo
Sharis Cid presumió cómo fue su primer baile con su ahora esposo
Imagen Instagram Sharis Cid

¿Qué famosos fueron a la boda de Sharis Cid?

Las fotos de redes sociales mostraron que la boda de Sharis Cid estuvo llena de famosos, pues además de contar con la presencia de su única hija Kristal Cid, su yerno Brandon Peniche y sus nietos, Alessia y Bosco, varios protagonistas de telenovelas acudieron al evento.

Arturo Peniche y su esposa Gaby, consuegros de Sharis Cid, no se perdieron el enlace matrimonial y se sumaron a Mariana Seoane, Ingrid Martz, Grettell Valdez, Karla Pineda, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, quienes disfrutaron de la recepción.

Ellos fueron a la boda de Sharis Cid y Pedro Canavati
Ellos fueron a la boda de Sharis Cid y Pedro Canavati
Imagen Instagram


La boda de la actriz se prolongó hasta el domingo 28 de abril y contó con una tornaboda, en la que hubo los tradicionales tacos al pastor.

Sharis Cid comenzó su romance con Pedro Canavati en junio de 2021; tras casi dos años de noviazgo, se comprometieron y así anunció la actriz que llegaría al altar.

“Así siempre amor mío Pedro Canavati. Sí y mil veces sí. Nuestro sueño empieza hoy. Tomados de la mano te amo”, escribió en mayo de 2023 en Instagram.


