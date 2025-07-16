Shanik Berman sufre fuerte accidente en el Puente de Praga: la periodista “se abrió la cabeza”
La periodista se encontraba de vacaciones con su familia cuando sucedió el accidente. “Ahora pienso menos y cojeo feo”, declaró.
La periodista Shanik Berman sufrió un fuerte accidente en el Puente de Carlos Praga durante sus vacaciones en la República Checa.
Este miércoles 16 de julio, la comunicadora dio a conocer el incidente en su cuenta de Instagram, donde contó más detalles sobre lo sucedido.
“Estábamos en la torre Puente de Carlos, todos muy felices, viendo el paisaje divino de Praga… el río Moldava. Todas felices, es un cuento Praga, y de pronto, me empecé a bajar las escaleras y me caí por todas las escaleras de adentro del puente”.
Shanik Berman compartió que tras el accidente tuvo que ser trasladada al hospital, donde la diagnosticaron con un esguince y golpes en la cabeza.
“Me bajaron los paramédicos, acabé en la ambulancia y en el hospital de Praga”, dijo.
“Me abrí la cabeza y me esguincé el pie, con lo cual acabé en ambulancia y ahora pienso menos y cojeo feo”, sentenció.
Las fotografías del accidente de Shanik
La colaboradora del programa Hoy compartió algunas fotografías sobre su accidente. Incluso, se dejó ver en una camilla mientras los paramédicos atendían sus lesiones.
Shanik Berman se encontraba en Praga en compañía de su hija, Karla Berman, y sus cinco nietas: Emilia, Victoria, Daniela, Shani y Gabriela.
“En el país donde nacieron mis dos padres…. Lo que hace años fue Checoslovaquia. Praga parece un cuento de hadas y las hadas son mis nenas”, había escrito la comunicadora en Instagram horas antes de su accidente.
De acuerdo con sitio 'Info Praga', el Puente de Carlos Praga no tiene escaleras en sí, sino que es un puente peatonal de mil 692 pies de largo y 304 pies de ancho que se extiende sobre el río Moldava.