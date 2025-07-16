Shanik Berman

Shanik Berman sufre fuerte accidente en el Puente de Praga: la periodista “se abrió la cabeza”

La periodista se encontraba de vacaciones con su familia cuando sucedió el accidente. “Ahora pienso menos y cojeo feo”, declaró.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Karla Berman cumplió el sueño de su madre: Tuvo cinco hijas porque Shanik se lo pidió

La periodista Shanik Berman sufrió un fuerte accidente en el Puente de Carlos Praga durante sus vacaciones en la República Checa.

Este miércoles 16 de julio, la comunicadora dio a conocer el incidente en su cuenta de Instagram, donde contó más detalles sobre lo sucedido.

PUBLICIDAD

“Estábamos en la torre Puente de Carlos, todos muy felices, viendo el paisaje divino de Praga… el río Moldava. Todas felices, es un cuento Praga, y de pronto, me empecé a bajar las escaleras y me caí por todas las escaleras de adentro del puente”.

Shanik Berman compartió que tras el accidente tuvo que ser trasladada al hospital, donde la diagnosticaron con un esguince y golpes en la cabeza.

Más sobre Shanik Berman

Nieta de Shanik Berman está hospitalizada: tardaron 3 años en detectar enfermedad que padece
2 mins

Nieta de Shanik Berman está hospitalizada: tardaron 3 años en detectar enfermedad que padece

Univision Famosos
Karla Berman cumplió el sueño de su madre: Tuvo cinco hijas porque Shanik se lo pidió
3:02

Karla Berman cumplió el sueño de su madre: Tuvo cinco hijas porque Shanik se lo pidió

Univision Famosos
Presentadora de Hoy habla sobre la cachetada que le dio Lety Calderón: "Eso ya se llama puñetazo"
0:58

Presentadora de Hoy habla sobre la cachetada que le dio Lety Calderón: "Eso ya se llama puñetazo"

Univision Famosos
Nicola Porcella besa en la boca a conductora de Hoy y le preguntan: ‘¿Qué dice tu marido?’
2 mins

Nicola Porcella besa en la boca a conductora de Hoy y le preguntan: ‘¿Qué dice tu marido?’

Univision Famosos
Lety Calderón revela si le abrió la barbilla a conductora de Hoy con cachetada: destapa todo
3 mins

Lety Calderón revela si le abrió la barbilla a conductora de Hoy con cachetada: destapa todo

Univision Famosos
Nieta de Shanik Berman está en el hospital: “no la han podido estabilizar”
2 mins

Nieta de Shanik Berman está en el hospital: “no la han podido estabilizar”

Univision Famosos
Integrante de Hoy revela que su nieta de 2 años está hospitalizada: “Mi corazón está roto”
1 mins

Integrante de Hoy revela que su nieta de 2 años está hospitalizada: “Mi corazón está roto”

Univision Famosos
Conductora de Hoy pide perdón a Pepillo Origel entre lágrimas y de rodillas en pleno programa
3 mins

Conductora de Hoy pide perdón a Pepillo Origel entre lágrimas y de rodillas en pleno programa

Univision Famosos
Sofía Rivera Torres se besa en la boca con conductora de Hoy y así reacciona Eduardo Videgaray
2 mins

Sofía Rivera Torres se besa en la boca con conductora de Hoy y así reacciona Eduardo Videgaray

Univision Famosos
Conductora de Hoy rompe en llanto ante ataque de Pepillo Origel y le envía mensaje
2 mins

Conductora de Hoy rompe en llanto ante ataque de Pepillo Origel y le envía mensaje

Univision Famosos

“Me bajaron los paramédicos, acabé en la ambulancia y en el hospital de Praga”, dijo.

Así reportó la periodista su accidente.
Así reportó la periodista su accidente.
Imagen Shanik Berman / Instagram


“Me abrí la cabeza y me esguincé el pie, con lo cual acabé en ambulancia y ahora pienso menos y cojeo feo”, sentenció.

Las fotografías del accidente de Shanik

La colaboradora del programa Hoy compartió algunas fotografías sobre su accidente. Incluso, se dejó ver en una camilla mientras los paramédicos atendían sus lesiones.

Shanik Berman se encontraba en Praga en compañía de su hija, Karla Berman, y sus cinco nietas: Emilia, Victoria, Daniela, Shani y Gabriela.

“En el país donde nacieron mis dos padres…. Lo que hace años fue Checoslovaquia. Praga parece un cuento de hadas y las hadas son mis nenas”, había escrito la comunicadora en Instagram horas antes de su accidente.

El accidente de Shanik Berman.
El accidente de Shanik Berman.
Imagen Shanik Berman / Instagram


De acuerdo con sitio 'Info Praga', el Puente de Carlos Praga no tiene escaleras en sí, sino que es un puente peatonal de mil 692 pies de largo y 304 pies de ancho que se extiende sobre el río Moldava.

Relacionados:
Shanik BermanAccidentesFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD